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Сокровище из могилы: найдена забытая игра StarCraft Ghost от Blizzard

В отмененный проект StarCraft Ghost от Blizzard можно поиграть на Xbox 360

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
StarCraft: Ghost играбелен, но не завершен и требует модифицированного Xbox
StarCraft: Ghost играбелен, но не завершен и требует модифицированного Xbox
Фото: Kotaku

До выхода Overwatch, компания Blizzard была знаменита в основном по своим ролевым играм и стратегиям в реальном времени. Первый шутер от знаменитого разработчика появился только в 2015 году. Однако мало кто помнит, что в период с 2002 по 2006 годы компания разрабатывала шутер StarCraft: Ghost, который впоследствии был отменен. Но спустя десятилетие кто-то достал "сокровище из могилы" – геймплейные кадры рабочей игры StarCraft: Ghost были слиты в сеть, сообщает Kotaku.

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Скриншоты игры впервые появились в воскресенье утром, опубликованные в Твиттере куратором игрового музея Эндрю Борманом. Вскоре после этого несколько видео об игре в действии начали появляться на YouTube. Многие кадры игрового процесса были сняты с нарушением авторских прав. Тем не менее, видеохостинг не стал блокировать видео – Blizzard пока не пожаловалась.

Билд незавершенной игры предназначался для Xbox Original, но был запущен с помощью модифицированного Xbox SDK – девкита для разработки со 128 мегабайтами оперативной памяти, а затем размещен в Интернете. Несколько человек скачали его и смогли адаптировать для запуска на модернизированных Xbox 360.

Фотография игрового процесса StarCraft: Ghost
Фотография игрового процесса StarCraft: Ghost
Фото: Kotaku

Blizzard первоначально анонсировала StarСraft: Ghost в 2003 году. Предполагалось, что это будет шутер от третьего лица, основанный во вселенной Starcraft, который планируется выпустить для Xbox в том же году. Blizzard была настолько уверена в своем дебюте, что провела часовой показ игрового процесса в театре Mayfair Curzon.

Однако разработка World of Warcraft стала приоритетной для компании и перспективный проект для игровых приставок был заброшен на несколько лет. В конце концов, надвигающееся появление консолей следующего поколения заставили Blizzard отказаться от StarСraft: Ghost, так как к 2006 году игра выглядела очень устаревшей.

Напомним, что ранее Warcraft 3 Reforged признали худшей игрой в мире: Blizzard возвращает деньги. А недавно энтузиаст сделал так, что в Diablo можно поиграть в браузере и бесплатно.

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Источник: Kotaku
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