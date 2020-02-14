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Соль убивает электромобили: Tesla массово отзывает Model X

Дорожная соль может разъесть крепление гидроусилителя руля у старых моделей электрического внедорожника Tesla Model X

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Соль может заклинить руль Tesla Model X
Соль может заклинить руль Tesla Model X
Фото: CNET

Дорожная соль – враг №1 для всех автолюбителей. Антиобледенитель, используемый на стольких дорогах, явно не подходит для Tesla Model X. Автопроизводитель электромобилей объявил о массовом отзыве внедорожников для устранения потенциальной проблемы с гидроусилителем руля – его разъедает соль, и он выходит из строя. Проблема касается только старых моделей Model X.

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Tesla объясняет, что они приняли решение сделать отзыв Model X на территории США после того, как инженеры заметили чрезмерную коррозию крепления двигателя с гидроусилителем, что в последствии может привести к выходу из строя руля. В частности, отзыв касается автомобилей Model X, выпущенных до середины октября 2016 года. Проблема усугубляется для тех внедорожников, которые ездят в холодном климате. Автопроизводитель не сообщил, сколько автомобилей будет отозвано, но судя по срокам производства, это, вероятно, не массовое число.

Проблема касается Tesla Model X, которые эксплуатируют в северных регионах
Проблема касается Tesla Model X, которые эксплуатируют в северных регионах
Фото: The Verge

По словам Tesla, участки, в которых используется дорожная соль с кальцием или магнием, усиливают коррозию по сравнению с участками, где сбрасывают хлорид натрия на дорогах. Если коррозия достигнет критической точки, крепление может заржаветь и сломаться, что приведет к выходу из строя гидроусилителя и рулевое управление заклинит, что увеличит риск возникновения аварии. Проблема станет более ощутимой на низких скоростях при активном маневрировании.

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Tesla уверяет, что электрические внедорожники пока еще безопасны для вождения. Автопроизводитель свяжется с владельцами, чтобы запланировать обслуживание. Как только владельцы доставят свою Model X в сервисный центр, техник заменит крепления гидроусилителя и нанесет герметик для предотвращения коррозии в будущем. При наличии сломанных болтов владельцы также получат новый рулевой механизм, и вся работа будет выполнена бесплатно.

Напомним, что ранее электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение. А недавно Euro NCAP назвали самые безопасные электромобили в мире.

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Источник: CNET
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