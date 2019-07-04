Солнечное затмение 2019 года увидели с орбиты Луны: фото

Это зрелище из космоса выглядит особенно захватывающим, которое показывает весь масштаб затмения, окутывающее половину Земного шара

Солнечное затмение с орбиты, сделанное 2 июля 2019 года Фото: NOAA

Полное солнечное затмение, которое произошло во вторник 2 июля над Тихим океаном и Южной Америкой, оказывается было заметно даже с Луны. Китайский лунный орбитальный аппарат DSLWP-B снял это редкое космическое явление с расстояния почти в 385 тысяч километров.

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На снимке видно, как выглядит на Земле солнечное затмение из космоса в виде темного пятна на ее поверхности, являющееся громадной отбрасываемой тенью Луны.

Помимо Луны, затмение также запечатлели из орбиты Земли со спутника ESA Proba-2, который засвидетельствовал четыре частичных затмения с точки наблюдения на орбите. На основе снимков был сделан короткий видеоролик, показывающий прохождение лунного диска по Солнцу.

Погодный спутник GOES "Национальной академии океанических и атмосферных исследований" (NOAA) запечатлел великолепное изображение лунной тени, отбрасываемой на весь земной шар. Это изображение одновременно демонстрирует затмение и бушующий ураган Барбара.

Европейское космическое агентство (ESA) поделились в Twitter информацией об "эффекте бриллиантового кольца". Он получил название от отблеска Солнца, исходящего от начала затмения, которое напоминает сияющий драгоценный камень на кольце.

Напоследок Ян Гриффин, директор Музея Отаго в Новой Зеландии, рискнул показать полное солнечное затмение, как оно выглядело на середине Тихого океана. В то время там было дождливо и облачно, что делало затею довольно опасной. Тем не менее, ему удалось запечатлеть, каково это погружаться во тьму посередине дня. Результат он показал в замедленном видео, которое он разместил в Твиттере.

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли ТОП-5 фактов об этом редком космическом событии.

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