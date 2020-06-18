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Солнечное затмение 21 июня: ТОП-5 фактов о космическом событии

Сегодня, 09:05

В воскресенье, 21 июня, земляне увидят солнечное затмение с огненным кольцом – Луна закроет звезду на 99,4%

21 июня 2020 года жители Восточного полушария Земли станут свидетелями полного кольцевого солнечного затмения. Это космическое событие будет сопровождаться огненным кольцом, которое формируется, когда Луна, находящаяся слишком далеко на своей орбите от Земли, закрывает собой Солнце полностью, а по краям нашего спутника видно яркое свечение.

Солнечное затмение в воскресенье, 21 июня, также знаменательно тем, что оно состоится в день летнего солнцестояния – самый длинный в году.

Смотрите также в сюжете о том, как наблюдают за полным солнечным затмением:

Траектория кольцевого солнечного затмения будет проходить по всей Африке, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. NASA составило карту траектории, показывающую, где кольцевая фаза затмения (99,4%) будет видна, если позволит погода. Пик частичного затмения (1,4%) над Украиной состоится в 8:51 по киевскому времени. Полную фазу увидят жители штата Уттаракханд на севере Индии.

Траектория солнечного затмения 21 июня
Траектория солнечного затмения 21 июня
Фото: NASA

Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-5 интересных фактов о солнечном затмении 21 июня:

  1. Затмение (кольцеобразное или частичное) будет видно в 111 странах.
  2. Самая длинная продолжительность полного солнечного затмения составляет 7,5 минуты, но солнечное затмение 21 июня продлится всего 38 секунд.
  3. Следующее затмение данного сароса произойдет 13 июля 2037 года, а ближайшее полное солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года.
  4. Тень от конуса Луны образует на поверхности Земли небольшое "пятнышко" с максимальным диаметром порядка 250-270 километров.
  5. Во время полного солнечного затмения можно увидеть звезды.

Схема солнечного затмения
Схема солнечного затмения
Фото: Сегодня

В отличие от лунного затмения, наблюдать солнечное затмение невооруженным глазом опасно для зрения. Всегда рекомендуется использовать специальные очки с темным фильтром (обычные солнцезащитные не подойдут) или темные пластины. Никогда не смотрите на солнце напрямую через бинокль или телескоп – можно повредить глаза. Лучше выводить изображение на листок бумаги, чтобы увидеть, как солнечный диск закрывается Луной.

Как будет проходить солнечное затмение 21 июня 2020 года

Поэтому безопаснее всего наблюдать за солнечным затмением онлайн – ниже мы разместили онлайн-трансляцию этого события:

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли Календарь затмений-2020: даты и их влияние.

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Источник: space.com
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