Sony объявила о раздаче бесплатных игр в марте

Sony в марте дарит всем подписчикам PS Plus игры Call of Duty 4: Modern Warfare и The Witness

Все игры можно получить в период с 5 марта по 2 апреля Фото: Игромания

Японская компания Sony опубликовала подборку видеоигр на март, которые будут раздаваться бесплатно всем владельцам PlayStation 4, которые оформили подписку PS Plus. В следующем месяце игроки получат всего два проекта – шутер Call of Duty 4: Modern Warfare (переиздание с улучшенной графикой) и трехмерная головоломка The Witness. Все игры можно добавить к своему профилю в период с 5 марта по 2 апреля.

Количество раздаваемых игр бесплатно снизилось с пяти до двух проектов. Связано это с тем, что Sony прекратила поддержку PS Vita и PlayStation 3, игры для которых ранее ежемесячно раздавались тоже, но февраль 2019 года стал последним для них.

Примечательно, что в этом году ожидается релиз Call of Duty: Modern Warfare 4, на которую вскоре наверняка начнут "официально" намекать. Хотя на самом деле появление оригинальной Call of Duty 4 в PS Plus уже выглядит своеобразным тизером.

