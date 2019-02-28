Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Sony объявила о раздаче бесплатных игр в марте

Sony в марте дарит всем подписчикам PS Plus игры Call of Duty 4: Modern Warfare и The Witness

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Все игры можно получить в период с 5 марта по 2 апреля
Все игры можно получить в период с 5 марта по 2 апреля
Фото: Игромания

Японская компания Sony опубликовала подборку видеоигр на март, которые будут раздаваться бесплатно всем владельцам PlayStation 4, которые оформили подписку PS Plus. В следующем месяце игроки получат всего два проекта – шутер Call of Duty 4: Modern Warfare (переиздание с улучшенной графикой) и трехмерная головоломка The Witness. Все игры можно добавить к своему профилю в период с 5 марта по 2 апреля.

Читайте также
Парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки

Количество раздаваемых игр бесплатно снизилось с пяти до двух проектов. Связано это с тем, что Sony прекратила поддержку PS Vita и PlayStation 3, игры для которых ранее ежемесячно раздавались тоже, но февраль 2019 года стал последним для них.

Примечательно, что в этом году ожидается релиз Call of Duty: Modern Warfare 4, на которую вскоре наверняка начнут "официально" намекать. Хотя на самом деле появление оригинальной Call of Duty 4 в PS Plus уже выглядит своеобразным тизером.

Напомним, что ранее энтузиастам удалось запустить на компьютере популярную игру от PlayStation 3. А Rockstar Games раскрыла первые подробности Grand Theft Auto VI

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Metro Exodus взломали хакеры На приставке Nintendo Switch запустили Android 10.0: видео Конец эпохи: Sony прекращает производство игровых приставок PS Vita В World of Tanks бесплатно раздают танки
игры бесплатно sony игровая приставка Sony Playstation
Источник: Игромания
Реклама

Новости партнеров

Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Популярные статьи

Вчера, 14:24Техно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Вчера, 12:52Fun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

Вчера, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Вчера, 09:47Fun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Вчера, 08:58Fun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Вчера, 07:25Техно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

26 февраляFun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 февраляШоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

26 февраляТехно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

26 февраляFun

Нашли "самую красивую женщину-копа"

26 февраляТехно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

26 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

26 февраляFun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Новости партнеров

Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши 
Диетологи назвали три самые вредные для здоровья каши 
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке
Просто находка: пирог за 6 минут в микроволновке