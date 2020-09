Sony озвучила цены и дату выхода PlayStation 5

PlayStation 5 выйдет 12 ноября в шести странах, а 19 ноября – во всем мире по цене от 399 долларов до 499 долларов

Состоялась долгожданная презентация PlayStation 5, на которой Sony озвучила официальную цену своей игровой приставки. Теперь вы можете оформить предзаказ на нее за 499 долларов за версию с Blu-ray или за 399 долларов за Digital версию PS5 без привода. Таким образом утечки о конкурентной цене подтвердились.

Цены PlayStation 5 Фото: PlayStation

Обе игровые консоли поступят в продажу 12 ноября в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Затем 19 ноября PlayStation 5 поступит в продажу в остальном мире, включая Украину.

После того, как Microsoft и ее Xbox Series X и Series S получили свои ценники, Sony устанавливает конкурентную планку стоимости на свои игровые консоли следующего поколения. Тогда, как флагманы Xbox Series X и PlayStation 5 будут продаваться по одинаковой цене, у более дешевых моделях оказалась разница в 100 долларов. У Xbox Series S ценник оказался 299 долларов, тогда как у PS5 Digital – 399 долларов. Но PS5 Digital внутри ничем не отличается от PS5 обычной, кроме отсутствия привода Blu-Ray, тогда как Xbox Series S является урезанной версией, слабее Series X почти в 3 раза.

Дата выхода игровых приставок тоже почти совпала. Но Xbox Series X и S выйдут раньше на два дня – 10 ноября, тогда как приставки Sony придется ждать до 12 ноября, а во всем мире – 19 ноября.

Спецификации для PlayStation 5 включают специальные процессоры AMD и графические процессоры, способные выводить графику с разрешением 8K или со скоростью 4K и 120 кадров в секунду, а также 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 и 825 ГБ высокопроизводительного твердотельного хранилища, который должен обеспечить значительно более быстрое время загрузки.

Помимо показанных игр, большая часть из которых была продемонстрирована на летней презентации, был еще один важный анонс касательно обратной совместимости. Как оказалось, PlayStation 5 сможет запускать "подавляющее большинство" проектов от существующей линейки PlayStation 4. Sony показала перечень игр от PS4, которые точно будут работать на PS5: God of War, Uncharted 4, Days Gone, Battlefield 1, Detroit и Until Dawn.

Напомним, что ранее Sony потеряла главный козырь PlayStation 5 и предала фанатов. Также задолго до анонса была раскрыта главная тайна PlayStation 5.

