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Sony показала электрокар Vision-S вместо PlayStation 5

Свой первый электрический концепт-кар Vision-S японская компания показала на выставке CES 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10

На мероприятии CES 2020 компания Sony вместо ожидаемого показа игровой приставки PlayStation 5 внезапно для всех представила свой первый электрический концепт-кар Sony Vision-S. Своим анонсом японский производитель электроники решил продемонстрировать, что свою продукцию они развивают в абсолютно разных сферах бизнеса.

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"Наш прототип – отражение мобильности будущего", – прокомментировал анонс электрокара действующий президент Sony Кэнъитиро Есида.

Sony Vision-S
Sony Vision-S
Фото: The Verge

Безусловно, Sony своими силами не смогла бы создать Vision-S "с нуля", поэтому производитель заручился партнерской поддержкой компаний BlackBerry и Bosh, а за создание платформы электромобиля отвечает канадский производитель автокомплектующих Magna.

Sony Vision-S
Sony Vision-S
Фото: The Verge

Vision-S оборудован 33 различными датчиками как внутри салона, так и снаружи, несколькими широкоформатными экранами, а также аудиосистемой с поддержкой объемного звука и постоянным онлайн-подключением.

Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
Sony Vision-S
Фото: The Verge
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После презентации многие задались вопросом, планирует ли сама Sony в будущем выпускать автомобили или же просто использует прототип для продажи "умных" комплектующих сторонним производителям электромобилей, популярность которых растет с каждым годом. В официальном пресс-релизе говорится, что данный прототип призван дать пользователям "представление о будущих концептах Sony".

Напомним, что ранее геймпад Sony PlayStation 5 получит четыре новые кнопки. А недавно Sony поставила "крест" на портативных приставках PlayStation.

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Источник: The Verge
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