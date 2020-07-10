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Sony показала упаковку дисков для PlayStation 5: фото

Сегодня, 08:45

Компания Sony продемонстрировала художественное оформление коробочек для дисков игровой приставки PlayStation 5

Компания Sony обнародовала фотографии фирменных коробочек, в которых будут продаваться видеоигры для недавно представленной PlayStation 5. В качестве примера была взята коробочная версия игры Spider-Man: Miles Morales – это проект от Insomniac Games из стартовой линейки игровой приставки.

Первое, что бросается в глаза, – широкий белый баннер с черным логотипом PS5 в верхней части, который отличается от синей полосы с белой надписью PS4 прошлого поколения игровой приставки. Сама пластиковая коробочка стала темнее, хотя и сохранила характерный синий цвет корпуса.

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Те, кто надеялся увидеть что-то то более экзотическое, нежели традиционные футляры для компакт-дисков, расстроятся, поскольку форм-фактор коробочки представлен в классическом укороченном стиле DVD, как у версий для PlayStation 4 и PlayStation 3.

Оформление коробочных версий игр для PlayStation 5
Оформление коробочных версий игр для PlayStation 5
Фото: TechSpot

Все изменения незначительны, но лучше согласовывают упаковку с языком дизайна будущей консоли. Также Sony предложила немного взглянуть на то, как будет выглядеть игровая приставка PlayStation 5 на полках магазинов, начиная с этого праздничного сезона 2020 года.

PlayStation 5
PlayStation 5
Фото: TechSpot

Что касается самой игры, которая нанесена на коробочку, то Spider-Man: Miles Morales будет спин-оффом оригинальной игры Marvel Spider-Man для PlayStation 4 от 2019 года. Insomniac Games заявила, что этот их проект будет одной из первых игр для игровой приставки нового поколения и порадует геймеров почти мгновенной загрузкой уровней, поддержкой трассировки лучей RTX и 3D-аудио.

Напомним, что ранее мы объясняли, почему PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. Также мы сообщали о том, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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игры Marvel игровая приставка видеоигры PlayStation 5
Источник: TechSpot
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