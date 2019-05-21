Sony показала запуск игр на PlayStation 5: видео

PlayStation 5 загружает игры буквально за доли секунды

Секрет скорости PS5 - в сверхскоростном SSD Фото: Gameguru

На специальном собрании для инвесторов компания Sony продемонстрировала работу PlayStation 5, хотя саму приставку пока скрывает от посторонних глаз. Также японский гигант рассказал о своем видении относительно будущего игровой индустрии, в частности об облачных технологиях и стриминговых сервисах.

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Sony пообещала, что вопреки общей моде на потоковые технологии вроде Google Stadia, компания продолжит производить классические игровые приставки. Тем не менее, PlayStation 5 будет поддерживать стриминг, чтобы охватить как можно больше людей по всему миру, которые не играют на традиционных консолях или компьютерах.

Главным событием мероприятия стала демонстрация скорости работы PS5. В частности, показана была скорость загрузки игры "Marvel Человек-паук", в сравнении с PlayStation 4. Так на приставке текущего поколения видеоигра загружалась 8 секунд, тогда как консоль нового поколения ту же сцену обработала менее, чем за секунду.

Сверхскоростной SSD поможет Sony сделать загрузочные экраны "пережитком прошлого". Такие технологии позволят на новой PlayStation создавать еще более масштабные, комплексные и красивые миры, чем на PS4.

Sony также продолжит улучшать Remote Play (стриминг игр с консоли на мобильное устройство), добиваясь того, чтобы переход с большого экрана на карманный был быстрым и бесшовным, и PlayStation Now (сервис по стримингу игр из облака на разные девайсы – в первую очередь актуально для тех, у кого вообще нет приставки), добавляя в виртуальный каталог больше "крутых" проектов.

Планы Sony относительно возможностей PlayStation 5 Фото: Gametech

Игры для PlayStation нового поколения будут распространяться на дисках, в цифровом формате и по стримингу из облака. В отчете упоминается также сотрудничество с Microsoft по использованию облачной платформы Azure и использование 5G-сетей, которые в общем должны обеспечить стабильную игру без задержек в управлении (без input lag).

На данный момент количество поставленных на рынок консолей PlayStation 4 превышает отметку в 96,8 млн (PlayStation 3 продалась в количестве 81 млн). Среднемесячное количество пользователей PlayStation Network – более 94 млн человек.

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Напомним, что ранее в Сети были случайно раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6. Также в прошлом месяце Sony озвучила дату выхода PlayStation 5.

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