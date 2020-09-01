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Sony потеряла главный козырь PlayStation 5 и предала фанатов

Сегодня, 09:27

Sony заявляет, что перенесет на компьютеры больше своих эксклюзивных игр, которые ранее были доступны только на игровых приставках PlayStation

На игровых приставках до недавнего времени был главный и мощный козырь, сильно отличавший их от компьютеров и заставлявший многих из зависти приобретать PlayStation – эксклюзивные игры. Но в преддверии выхода PlayStation 5 политика Sony внезапно начала меняться и на компьютеры были перенесены такие великолепные игры, как Death Stranding и Horizon Zero Dawn. Этот факт опечалил поклонников любимой игровой приставки. Причем это оказалось только началом "падения".

В корпоративном отчете Sony за 2020 год, опубликованном на выходных, говорится, что компания намерена продолжить свою стратегию выпуска своих эксклюзивных игр для компьютеров. "Мы рассмотрим возможность расширения наших собственных игр на платформу ПК, чтобы способствовать дальнейшему росту нашей прибыльности", – говорится в отчете.

Смотрите также в сюжете о ролевых играх:

Sony ранее успокаивала свое преданное игровое сообщество тем, что "не превратится в Microsoft и не будет выпускать игры на ПК и PlayStation одновременно". Таким образом японский техногигант обещал, что у каждого владельца игровой приставки Sony будет причина владеть ею впредь.

Однако в отчете говорится, что старые игры, такие как God of War, Days Gone и Spider-Man, все же появятся на компьютерах. Даже такие сильные проекты, ради которых действительно стоит купить PlayStation 4, тоже появятся в Steam – Ghost of Tsushima и The Last of Us Part II потеряют статус "эксклюзивов PlayStation".

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Что касается проектов, которые должны появиться на PlayStation 5, таких как Horizon Forbidden West или Spider-Man: Miles Morales, они тоже со временем потеряют свой эксклюзивный статус и попадут на компьютеры. Причем провал компьютерной версии Horizon Zero Dawn не остановит Sony от намеченного пути.

PlayStation 5 больше не консоль для "избранных"
PlayStation 5 больше не консоль для "избранных"
Фото: The Verge

Этот факт очень сильно возмутил игровую общественность, преданную Sony за нерушимый некогда статус "уникальности". Фанаты PlayStation оказались буквально преданы.

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В отчете также сообщается, что по состоянию на 30 июня PS4 достигла 112,1 миллиона проданных единиц за весь период своего существования, что примерно на 2 миллиона больше, чем в конце марта. В настоящее время насчитывается 113 миллионов активных ежемесячных пользователей PSN, 45 миллионов платных подписчиков PS Plus, а количество пользователей PS Now достигло 2,2 миллиона подписчиков. И хотя пандемия привела к росту игровой индустрии, Sony отмечает, что она насчитала 876,3 миллиона долларов убытков из-за коронавируса.

Напомним, что ранее Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля. Параллельно с Sony Microsoft объявила о старте продаж Xbox Series X.

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Источник: TechSpot
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