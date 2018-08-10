Sony потрясла мир новым мировым рекордом
Sony Interactive Entertainment реализовала рекордное количество игровых приставок по всему миру
Японская компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что ей удалось реализовать рекордное количество игровых приставок по всему миру – 500 миллионов единиц.
Такое количество проданных приставок Sony смогла реализовать за 24 года. В них входят такие модели, как PSOne (1994), PlayStation Portable (2004), PlayStation 2 (2000), PlayStation 3 (2006), PS Vita (2011), PlayStation 4 (2013).
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К этому юбилейному случаю Sony выпустила специальную модель PlayStation 4 Pro 500 Million Limited Edition, которая выйдет ограниченным тиражом. Игровая приставка будет отличаться полупрозрачным темно-синим корпусом с памятной пластинкой с уникальным номером ограниченного тиража – количество моделей будет всего 50 тыс.
В комплекте с юбилейной приставкой будет идти жесткий диск объемом 2 ТБ, подставка для вертикальной установки, моно-гарнитура и камера PlayStation. Продажи лимитированной серии стартуют 24 августа по цене €499 (15600 гривен).
Напомним, что ранее скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела, а Sony объявила "смерть" PlayStation 4.