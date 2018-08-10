Sony потрясла мир новым мировым рекордом

Sony Interactive Entertainment реализовала рекордное количество игровых приставок по всему миру

Sony Interactive Entertainment установила мировой рекорд по продаже игровых приставок

Японская компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что ей удалось реализовать рекордное количество игровых приставок по всему миру – 500 миллионов единиц.

Такое количество проданных приставок Sony смогла реализовать за 24 года. В них входят такие модели, как PSOne (1994), PlayStation Portable (2004), PlayStation 2 (2000), PlayStation 3 (2006), PS Vita (2011), PlayStation 4 (2013).

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К этому юбилейному случаю Sony выпустила специальную модель PlayStation 4 Pro 500 Million Limited Edition, которая выйдет ограниченным тиражом. Игровая приставка будет отличаться полупрозрачным темно-синим корпусом с памятной пластинкой с уникальным номером ограниченного тиража – количество моделей будет всего 50 тыс.

В комплекте с юбилейной приставкой будет идти жесткий диск объемом 2 ТБ, подставка для вертикальной установки, моно-гарнитура и камера PlayStation. Продажи лимитированной серии стартуют 24 августа по цене €499 (15600 гривен).

Напомним, что ранее скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела, а Sony объявила "смерть" PlayStation 4.