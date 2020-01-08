Sony представила "кусок" PlayStation 5

Вместо игровой приставки PlayStation 5 японская компания показала только ее логотип с "обещаниями"

Вместо игровой приставки Sony показали логотип PS5 Фото: IGN

На международной выставке CES 2020 компания Sony провела собственную презентацию новинок, среди которых оказался прототип электромобиля Vision-S и даже "кусок" PlayStation 5. В отличие от Microsoft, которые перед новым годом показали игровую приставку нового поколения Xbox Series X, Sony представила лишь логотип, но не стала показывать саму консоль.

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Логотип PlayStation 5 Фото: PlayStation

Лидер группы PlayStation Джим Райан вышел на сцену в Лас-Вегасе, где Sony впервые представила логотип PlayStation 5, который будет ассоциироваться с игровой системой ближайшие годы – как минимум до 2027 года. Компания выбрала проверенную схему, сохранив шрифт и узнаваемый вид от предыдущих игровых систем – логотип приставки сокращен до простой PS5, как у PlayStation 4 с ее PS4 и PlayStation 3 с ее PS3.

People talking about how bad the PS5 logo is...but it...looks like how it always has...lol. pic.twitter.com/Z3JX0ShvNb — Jade☄ (@Wildbergerrrr) January 7, 2020

Пользователи нарекли подобный подход скучным и абсолютно безвкусным, намекая на то, что компания просто не желает рисковать и креативить. Другие, наоборот, похвалили Sony за ее приверженность "традициям".

Наряду с логотипом Райан напомнил главные достоинства PlayStation 5, которые обсуждала Sony. Консоль включает в себя "технологии будущего": сверхскоростной SSD, 3D-аудио, Ultra HD Blu-ray и совершенно новый контроллер с тактильными и адаптивными триггерами.

Инфографика возможностей PlayStation 5 Фото: PlayStation

Увы, Sony все еще держит в секрете дизайн PlayStation 5, как и ее контроллер. Однако утечки понемногу раскрывают свет на то, как может выглядеть игровая система. К примеру, в сети уже нашли чертежи игрового контроллера DualShock 5, а разработчики постепенно выкладывают в сети аппаратные девкиты PlayStation 5 – хотя это не оригинальная игровая система, но может косвенно намекать на ее внешний вид. Ожидается, что Sony предоставит больше информации о PS5 на выставке E3 2020.

В конце 2020 года Microsoft и Sony планируют одновременно выпустить свои новые игровые приставки следующего поколения. Xbox Series X, ранее известный как Project Scarlett, уже давно находится в рабочем состоянии – его даже забрал домой глава игрового подразделения компании Фил Спенсер.

Напомним, что ранее Sony показала первую игру для PlayStation 5. В то же время аналитики предсказали, что PlayStation 5 будет стоить не дороже смартфона.

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