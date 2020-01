Sony представила "кусок" PlayStation 5

Вместо игровой приставки PlayStation 5 японская компания показала только ее логотип с "обещаниями"

На международной выставке CES 2020 компания Sony провела собственную презентацию новинок, среди которых оказался прототип электромобиля Vision-S и даже "кусок" PlayStation 5. В отличие от Microsoft, которые перед новым годом показали игровую приставку нового поколения Xbox Series X, Sony представила лишь логотип, но не стала показывать саму консоль.

Логотип PlayStation 5 Фото: PlayStation

Лидер группы PlayStation Джим Райан вышел на сцену в Лас-Вегасе, где Sony впервые представила логотип PlayStation 5, который будет ассоциироваться с игровой системой ближайшие годы – как минимум до 2027 года. Компания выбрала проверенную схему, сохранив шрифт и узнаваемый вид от предыдущих игровых систем – логотип приставки сокращен до простой PS5, как у PlayStation 4 с ее PS4 и PlayStation 3 с ее PS3.

