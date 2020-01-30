Sony раздает бесплатно три игры владельцам PlayStation 4

В феврале подписчики PS Plus бесплатно смогут получить Bioshock: The Collectio, The Sims 4 и Firewall: Zero Hour VR

Игры будут доступны для бесплатного скачивания с 5 февраля Фото: Unsplash

В конце января Sony объявила список бесплатных игр, которые получат владельцы PlayStation 4 по подписке PS Plus. Итак, в последний месяц зимы игрокам будет доступен BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour. Все эти игры можно будет добавить в свою библиотеку с 5 февраля.

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BioShock: The Collection — это набор, включающий три части известной серии со всеми вышедшими к ним дополнениями, включая поддержку 60 кадров на секунду и разрешение Full HD. В него входят:

BioShock Remastered;

BioShock 2 Remastered;

BioShock 2: Minerva's Den Remastered;

BioShock Infinite;

BioShock Infinite — Season Pass;

Bioshock Infinite: Columbia's Finest.

Все вышеперечисленные части являют собой шутер от первого лица в жанре Immersive sim с с глубоким сюжетом и необычным миром-антиутопией. В первых двух частях игроку предстоит исследовать жуткий подводный город Rapture, а в последней – взмыть в облака и посетить летающий город Колумбия. На Metacritic Bioshock: The Collection (PS4-версия) получила 84 балла после 39 рецензий критиков.

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The Sims 4 выступает в жанре симулятора жизни, где игрока предстоит управлять жизнью виртуальных людей: создавать свой дом, заводить семью, ходить на работу, учебу, посещать друзей и вечеринки, развлекаться и прочее. На Metacritic The Sims 4 (PS4-версия) получила 66 баллов от журналистов после 27 рецензий. Последняя игра Firewall Zero Hour VR в жанре шутер подходит только для гарнитур виртуальной реальности.

Напомним, что ранее Nintendo готовила новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X. В то же время геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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