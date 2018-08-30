Sony раздает лучшую дорогую игру 2017 года бесплатно

Владельцы PlayStation 4, которые подписались на сервис PS Plus, получили уведомление о раздаче бесплатных игр в сентябре

Одна из лучших игр 2017 года доступна бесплатно

Владельцы PlayStation 4, которые подписались на сервис PS Plus, получили уведомление о раздаче бесплатных игр в сентябре. Все проекты являются дорогими и обладают высокими оценками.

Прямо сейчас игроки могут загрузить на свою приставку успешный ММО-шутер Destiny 2 абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что розничная цена игры составляет 1999 гривен. 28 августа игра обновилась до версии 2.0.0, которое изменило систему вооружения, поэтому новички получат самую свежую версию игры с новым балансом. Более того, в сентябре Bungie выпустит для Destiny 2 бесплатное дополнение второго года Forsaken.

Destiny 2 доступен бесполатно в течение месяца PlayStation

Ранее стоимость игры составляла 1999 гривен PlayStation

В списке бесплатных игр сентября будет God of War III Remastered. Впервые игра вышла для PlayStation 3, но в 2015 получила обновленную графику с увеличенным фреймрейтом и порадовала пользователей PlayStation 4. В отличие от Destiny 2, God of War III Remastered будет доступна только 4 сентября.

Те геймеры, которые не успели загрузить бесплатную игру "Знание - сила" для линейки PlayLink в августе, могут успеть забрать ее в сентябре – акция продлена еще на месяц. Игрокам предстоит поучаствовать в викторине, а для управления — использовать смартфон. Для аксессуара PlayStation VR доступна игра "Что скрывает тьма".

Стоимость подписки PS Plus PlayStation

Владельцы PlayStation 3 смогут бесплатно поиграть в Another World — 20th Anniversary Edition и QUBE Director’s Cut. Игроки, которые предпочитают портативные консоли PS Vita, получат Sparkle 2 и Foul Play.

Напомним, что ранее в Steam дарили игрокам бесплатно дорогую и популярную игру, а в августе фанатам PlayStation 4 бесплатно раздавали самую провальную игру 2016 года.