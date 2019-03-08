Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS

PlayStation 4 получила возможность дистанционного запуска игр на планшетах и смартфонах Apple

У Remote Play на iOS есть ряд серьезных ограничений Фото: BGR

Состоялся выход новой прошивки для PlayStation 4, которая добавила новую возможность для этой игровой приставки. Патч версии 6.50 позволил запускать видеоигры от PS4 на устройствах с поддержкой iOS по средствам функции Remote Play.

Таким образом, при помощи iPad и iPhone можно подключиться к PlayStation 4, которая находится в домашней Wi-Fi сети и выводить изображение на мобильное устройство с приставки, запуская на ней любые видеоигры из библиотеки консоли. Также перед использованием Remote Play на мобильных устройствах Apple необходимо установить на них официальное приложение – оно бесплатно.

Интерфейс Remote Play с дистанционным выводом изображения с PlayStation 4 Фото: BGR

Однако у приложения есть ряд ограничений. К примеру, подключить геймпад DualShock 4 не получится в виду отсутствия поддержки подобных устройств на iOS. Также для запуска нужно обновить свой iPad или iPhone как минимум до версии iOS 12.1. Также поддерживаются не все устройства, для запуска Remote Play требуется iPhone 7 или более новый, а также минимум iPad 6-го поколения или iPad Pro 2-го поколения или более новый.

Обновление 6.50 для PlayStation 4 также позволит игрокам переназначать на контроллере главную кнопку ввода – функции [X] перенести на [O] или наоборот. Например, в Японии [O] всегда была главной кнопкой на геймпадах PlayStation.

На Adroid Remote Play доступен только для смартфонов Sony Фото: BGR

Что касается Android, то на этой платформе запустить Remote Play можно исключительно на смартфонах компании Sony – они даже поддерживают геймпады от игровых приставок.

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