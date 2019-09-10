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Sony разрушила главный миф о PlayStation: миллионы ошибались

Устоявшийся миф заключается в том, что у контроллера DualShock на самом деле нет кнопки "X"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:23
Пост PlayStation UK в Twitter вызвал бурю споров среди участников
Пост PlayStation UK в Twitter вызвал бурю споров среди участников
Фото: Unsplash

Компания Sony сделала необычное развенчание мифа относительно главной кнопки на контроллере DualShock всей серии приставок PlayStation. Разрушение мифа вызвало у многих игроков настоящее потрясение – привычная кнопка на самом деле называется по-другому.

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Для тех, кто использует контроллеры PlayStation на любой из игровых приставок Sony, кнопки на ней известны как "треугольник", "квадрат", "круг" и "X" ("икс"). Так вот в самой компании уверяют, что миллионы игроков ошибаются: нет никакой кнопки "X" на контроллере – она называется "крест" ("cross").

Правда, это развенчания мифа больше относится к европейским и американским игрокам, ведь для многих из них кнопка многие годы означала именно букву "X", а не "крест". В подтверждение своих слов Twitter-аккаунт PlayStation UK выложил об этом отдельный пост, вызвавший бурю споров среди участников, многие даже отказывались в это верить.

PlayStation UK всего-навсего подтвердила названия четырех кнопок и сделала интересный, но логичный вывод: если остальные три кнопки обозначены как фигуры, почему "X" – это буква, ведь игроки не называют клавишу "кружок" буквой "O".

Несмотря на официальную позицию, большинство людей не согласны с PlayStation UK. Был опубликован опрос, в котором геймеров спросили, как они называют данную кнопку. В результате 81% из 170 тысяч участников выбрали "X". Только 8% выбрали "крест", что было даже менее популярным, чем ответ "+поворот на 45 градусов".

Один пользователь Twitter указал на ошибку в аргументации PlayStation UK, сделав объяснение более точным. Участник под псевдонимом Nero Agent Crimson отметил, что "кресты" обладают одинаковым расстоянием между каждой палкой, поэтому обводка контура вокруг одной из них образует идеальный квадрат. Буква "Х", как и на контроллере, не обладает одинаковым расстоянием между палками и образуют прямоугольник. "Базовая геометрия", – объясняет пользователь.

Напомним, что ранее игру Borderlands 3 обещали запустить даже на слабых компьютерах. Также в вышедшей World of Warcraft Classic тысячи игроков толпятся в очередях.

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Источник: TechSpot
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