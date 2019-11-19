Sony случайно показала геймпад для PlayStation 5

На изображениях из патента контроллер для PlayStation 5 поразительно похож на DualShock 4 от PS4

Sony Interactive Entertainment запатентовала новый игровой контроллер Фото: Unsplash

В прошлом месяце Sony официально анонсировала PlayStation 5, но без официальной презентации, а простой публикацией на официальном сайте. Дескать, приставка есть, но увидите вы ее только в следующем году. Поэтому ее внешний вид пока тщательно скрывается. Однако на днях Sony Interactive Entertainment сама себя выдала, запатентовав новый игровой контроллер. По мнению издания Digital Trends, это вполне может быть контроллер для PlayStation 5 – DualShock 5, но он поразительно похож на предыдущий DualShock 4 от PS4.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Изображения вероятного DualShock 5 были найдены в Патентном ведомстве Японии. Что характерно, заявка была подана еще в марте 2019 года, но патент опубликован был только вчера. На эскизах видно, что новый геймпад подозрительно сильно напоминает DualShock 4. Причем так, что отличия найти довольно сложно, но они есть.

Читайте также: Игры PlayStation 4 можно запустить на Android

Изображения вероятного DualShock 5 Фото: Digital Trends

У контроллера тачпад стал больше по площади, а сами аналоговые стики стали меньше. Бесполезный, по мнению игроков, световой индикатор исчез, а вместо него внедрен странный элемент под кнопкой PS. Визуально контроллер стал шире предшественника и немного напоминает аналог от Microsoft, который хвалят за удобный обхват. Также упоминается наличие встроенного микрофона, которого не было у DualShock 4.

Изображения вероятного DualShock 5 для PlayStation 5 Фото: Digital Trends

Из-за более крупного размера прототип контроллера DualShock 5 выглядит немного более громоздким, чем его предшественник. Однако это связано с добавлением инновационной технологии тактильной обратной связи в аналоговых стиках, которая обеспечит лучшее погружение в перестрелки в шутерах, а также лучше передавать ощущение руля в автосимуляторах. Также отсутствие крышки на нижней части намекает на использование встроенных аккумуляторов, за которые сильно критикуют геймпады DualShock 3 и 4 – слишком быстро разряжаются.

Игровая приставка следующего поколения PlayStation 5 поступит в продажу к концу 2020 года. Она будет поддерживать трассировку лучей RTX, частичную установку контента, а также оснащается очень быстрым твердотельным накопителем, 4K Blu-Ray приводом и поддержкой обратной совместимости с играми от PlayStation 4 на аппаратном уровне.

Напомним, что ранее была раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5. В то же время Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.