Sony выпустили самый тяжелый и неудобный смартфон 2018 года
Габариты и вес Xperia XZ2 Premium настолько внушительны, что использовать его одной рукой очень тяжело.
В то время, как различные производители стремятся создать свои смартфоны технически совершенными и утонченными, Sony решила пойти иным путем для того, чтобы выделиться среди конкурентов. У новой модели Sony нет модного выреза или безрамочного экрана – он выделяется другой особенностью.
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium является самым громоздким смартфоном 2018 года. Его габариты и вес настолько внушительны, что использовать его одной рукой очень тяжело. Устройство получилось 158 мм длиной и 80 мм шириной. Толщина корпуса составляет 11,9 мм, а весит новинка целых 236 грамм, что очень много для карманного гаджета.
Для сравнения, Sony Xperia XZ2 Premium оказался габаритнее и тяжелее таких гигантофонов, как Galaxy Note 8 от Samsung и iPhone 8 Plus от Apple. Толщина Sony Xperia XZ2 Premium почти на 3 миллиметра выше толщины большинства современных флагманов. Разница в весе будет очень ощутима.
Кроме того, у 5,8-дюймового дисплея производитель использовал достаточно толстые рамки, словно это не премиум модель, а дешевый аппарат из бюджетного сегмента.
Вторая тяжелая особенность смартфона – внушительная цена в $1100. Это громадная сумма денег, особенно учитывая тот факт, что телефон не оснащен полноразмерным экраном и не содержит каких-либо функций, которых нет в других мобильных устройствах.
Новинку от Sony нельзя назвать откровенно плохим смартфоном, но компания явна пошла на эксперимент.
Напомним, что ранее Sony потрясла мир новым мировым рекордом, а также компания разработала сверхкачественную камеру для смартфонов.