Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Sony в Киеве сняла рекламу PlayStaion 4: видео

При съемках видео были задействованы 300 человек массовки и 23 каскадера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:17

На официальной Facebook странице PlayStation, а также в почтовой рассылке Sony разместила очередной рекламный ролик игровой приставки PlayStation 4. Все локации для съемок были использованы в Киеве. Промо видео демонстрируется под лозунгом It’s Time to Play.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Рекламное видео для Sony снимала украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Основными местами для съемок массовки стали Спортивная площадь у станции метро "Палац спорту", парковка ТРЦ "Украина" и территория возле седьмого корпуса и библиотеки Киевского политехнического института.

Читайте также:
Купить PlayStation 5: игровая приставка доступна по предзаказу

На видео вместе демонстрируются персонажи из культовых видеоигр, вроде Кратоса из God of War, Элой из Horizon Zero Down, Crash Bandicoot на картинге из Crash Team Racing Nitro-Fueled, Довакин из Skyrim, летающий автобус из Fortnite, меха из Hawken, Дикон Сент-Джон из Days Gone и даже Ноктис Люцис Кэлум из Final Fantasy XV.

Для финальной сцены ролика были задействованы 300 человек массовки и 23 каскадера. За минуту ролика в кадре уничтожили 20 автомобилей и повредили 11 стен.

Видео из email рассылки
Видео из email рассылки
Фото: Сегодня

Стоит отметить, что дела у Sony с ее игровой приставкой PlayStation 4 идут очень хорошо. Недавно компания отчиталась об успехах своего игрового подразделения. Тираж PlayStation 4 по всему миру теперь составляет 102,8 миллиона проданных консолей, что делает ее второй по популярности игровой приставкой в мире за всю историю.

Напомним, что ранее Sony анонсировали дату выхода PlayStation 5, которая появится на прилавках в декабре 2020 года. Пятая игровая приставка PS5 от Sony будет в несколько раз мощнее PS4.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Red Dead Redemption 2 вышла и сразу огорчила игроков   Microsoft подарила Android игры от Xbox One: как играть Death Stranding: как оценивает игру пресса в обзорах Fortnite и World of Tanks: ТОП-7 лучших бесплатных игр 2019 года
Киев реклама игры игровая приставка PlayStation Sony Playstation
Источник: ain.ua
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Большое горе в семье Русланы Писанки
Большое горе в семье Русланы Писанки

Популярные статьи

Вчера, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

Вчера, 07:18Психология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

4 ноябряШоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

4 ноябряFun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 ноябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

4 ноябряШоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

4 ноябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

4 ноябряEvents

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

4 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

4 ноябряFun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

3 ноябряТехно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
Колбасу не покупаю: 3 шикарных блюда на замену
Колбасу не покупаю: 3 шикарных блюда на замену
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме