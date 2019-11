Sony в Киеве сняла рекламу PlayStaion 4: видео

При съемках видео были задействованы 300 человек массовки и 23 каскадера

На официальной Facebook странице PlayStation, а также в почтовой рассылке Sony разместила очередной рекламный ролик игровой приставки PlayStation 4. Все локации для съемок были использованы в Киеве. Промо видео демонстрируется под лозунгом It’s Time to Play.

Рекламное видео для Sony снимала украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Основными местами для съемок массовки стали Спортивная площадь у станции метро "Палац спорту", парковка ТРЦ "Украина" и территория возле седьмого корпуса и библиотеки Киевского политехнического института.

На видео вместе демонстрируются персонажи из культовых видеоигр, вроде Кратоса из God of War, Элой из Horizon Zero Down, Crash Bandicoot на картинге из Crash Team Racing Nitro-Fueled, Довакин из Skyrim, летающий автобус из Fortnite, меха из Hawken, Дикон Сент-Джон из Days Gone и даже Ноктис Люцис Кэлум из Final Fantasy XV.

Для финальной сцены ролика были задействованы 300 человек массовки и 23 каскадера. За минуту ролика в кадре уничтожили 20 автомобилей и повредили 11 стен.

Стоит отметить, что дела у Sony с ее игровой приставкой PlayStation 4 идут очень хорошо. Недавно компания отчиталась об успехах своего игрового подразделения. Тираж PlayStation 4 по всему миру теперь составляет 102,8 миллиона проданных консолей, что делает ее второй по популярности игровой приставкой в мире за всю историю.

Напомним, что ранее Sony анонсировали дату выхода PlayStation 5, которая появится на прилавках в декабре 2020 года. Пятая игровая приставка PS5 от Sony будет в несколько раз мощнее PS4.

