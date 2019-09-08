Sony возродила классический плеер Walkman на Android: видео
Обновленный плеер Sony Walkman обладает специальным чехлом с имитацией воспроизведения аудиокассеты
На берлинской выставке потребительской электроники IFA 2019 компания Sony представила миру обновленный "кассетный" плеер Walkman в честь 40-летнего юбилея. Возрожденный аудиоплеер работает под управлением операционной системы Android со всеми его возможностями, включая сервис Google Assistant.
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Модель Walkman получила название NW-A100TPS. Для придания классического стиля, плер поставляется в специальном мягком чехле и упаковке с отсылкой к TPS-L2 Walkman, который был выпущен в 1979 году. Сам чехол обладает встроенным экраном, заставка на котором отображает имитацию проигрывания кассеты во время проигрывания.
Обновленный плеер Walkman обладает экраном диагональю 3,6 дюймов и 16 ГБ флэш-памяти. Поддерживаются беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, есть порт USB-Type-C. Аккумулятор обеспечивает до 26 часов автономной работы.
Продажи плеера в Европе стартуют в ноябре этого года по цене 440 евро (12150 гривен). Модельный ряд будет представлен в 4 расцветках: красной, черной, пепельно-зеленой и синей.
Напомним, что ранее в честь ретро моды 80-х в Китае перевыпустили "древний" плеер с Bluetooth 5.0. Также на этой неделе Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.
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