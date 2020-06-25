Sony выплатит владельцам PlayStation 4 до 50 тысяч долларов

Японская компания Sony готовит вознаграждение каждому, кто попробует взломать PlayStation 4

Японское игровое подразделение компании Sony объявило о заманчивой акции для владельцев игровой приставки PlayStation 4. Суть ее проста – нужно искать ошибки в работе системы и сообщать об их обнаружении в компанию. Поиск "багов" будет вознагражден, причем достаточно серьезными суммами.

Программы поиска ошибок за вознаграждение открыли множество видных компаний. Поскольку многие нетривиальные программы обладают ошибками. К примеру, Google выплачивает пользователям браузера Chrome за поиск уязвимостей. Суммы выплат достигают нескольких тысяч долларов.

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Игровая система от Sony, несмотря на свой семилетний возраст, все еще не является идеальной – у нее также есть потенциальные дыры в безопасности и другие ошибки, которые предстоит найти. Некоторые позволяют взломать игровую приставку. Хотя недавно представленная PlayStation 5 не за горами, Sony по-прежнему уделяет своей текущей консоли PS4 огромное внимание, открывая свою программу поиска ошибок для широкой публики.

Программа по обнаружению ошибок существовала у Sony и раньше, но она не была открыта для широкой публики. Лишь некоторые специалисты обладали доступ к багтрекингу, который, хотя и контролируется, также ограничивает доступ к талантливым "хакерам", которые не могли реализовать свои таланты в полной мере.

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Sony в настоящее время сотрудничает с HackerOne – одной из самых выдающихся и самых надежных платформ за вознаграждение за ошибки, которая стала доступной для всех. По крайней мере, все, кто хочет попытаться получить денежную компенсацию за правильное выявление ошибок PlayStation.

Причем вознаграждение выдается не только за поиск ошибок в играх PlayStation или сторонних программ. Фактически, предложение не ограничено операционной системой и аксессуарами PlayStation 4, а расширяется на всю сеть PlayStation, включая магазин PSN, социальные сети и платежную систему.

Самая высокая награда зарезервирована для критических ошибок PS4 – за их нахождение Sony готова выплатить 50 тысяч долларов. Ошибки с меньшим приоритетом компенсируются в размере от 100 до 500 долларов. Если вы подкованный тестировщик или опытный хакер, который обладает талантом находить уязвимости в компьютерных системах, можете попробовать свои силы в поисках критических багов для Sony.

Напомним, что ранее PlayStation 5 высмеяли за дизайн корпуса в пародийных мемах, а также PlayStation 5 раскритиковали за огромный размер.

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