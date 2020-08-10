Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля

Сегодня, 14:30

Модели телевизоров Sony Z8H 8K HDR Full Array LED достигают ценника в 8999 долларов за 85-дюймовую диагональ

До выхода PlayStation 5 остались считанные месяцы, и Sony хочет, чтобы пользователи будущей игровой приставки нового поколения в полной мере воспользовались ее возможностями. Для этого японский производитель выпустил серию телевизоров Ready for PlayStation 5, которые разработаны специально, чтобы раскрыть всю мощность игровой консоли.

Первые две модели с таким обозначением уже доступны для приобретения: X900H 4K HDR Full Array LED и Z8H 8K HDR Full Array LED. X900H предлагает разрешение 4K, которое сейчас уже становится стандартом для большинства высокопроизводительных телевизоров, наряду с частотой обновления 120 Гц (через будущее обновление прошивки Bravia) вместо стандартных 60 Гц. Sony заявляет, что у телевизоров также "очень низкая" задержка ввода в 7,2 мс.

Смотрите также в сюжете о том, какие были телевизоры в 90-е:

Стоимость 55-дюймовой модели стартует от 999 долларов, а цена 85 дюймов – 2799 долларов. Z8H получила ценник от 5999 долларов за 75-дюймовую версию и достигает 8999 долларов за 85-дюймовую модель. Они также поддерживают развертку в 120 Гц, но только в 4K, а не в 8K. Неизвестно, сколько игр для PlayStation 5 на самом деле будет поддерживать разрешение 8K (7680 × 4320 пикселей), но Sony обещала поддержку графики еще в прошлом году.

Телевизоры Ready for PlayStation 5
Телевизоры Ready for PlayStation 5
Фото: Sony

Оба телевизора оснащены игровым режимом Bravia, который автоматически переключает их на минимальную задержку во время игры для PlayStation 5. Они также позволяют одновременно выводить из спящего режима телевизор и консоль с помощью контроллера DualShock 5. Этот режим даже позволяет контролировать PS5 с пульта дистанционного управления телевизора. Кроме того, оба набора поставляются с датчиками для точного позиционирования 3D звука.

Оба телевизора поставляются с датчиками для точного позиционирования 3D звука
Оба телевизора поставляются с датчиками для точного позиционирования 3D звука
Фото: Sony

На данный момент Sony не огласила дату выхода PlayStation 5, как и ее цену. По слухам, эти два важных параметра будут оглашены 20 августа на очередной онлайновой конференции. Также важно понимать, что Xbox Series X от Microsoft по характеристикам ничем не уступает по мощности PlayStation 5, а значит эти телевизоры тоже подойдут для этой игровой консоли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Глава Steam назвал победителя в битве между Xbox Series X и PlayStation 5 Sony дарит владельцам PlayStation 4 по 10 долларов – игроки в ярости Samsung Galaxy Note 20 Ultra сможет запускать игры от приставок Xbox ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV
sony телевизор игровая приставка Sony Playstation PlayStation 5
Источник: Sony
Реклама

Новости партнеров

Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Помогают ли антибактериальные средства для рук от вирусов?
Помогают ли антибактериальные средства для рук от вирусов?
В Туркменистане через SMS призывают жителей соблюдать дистанцию
В Туркменистане через SMS призывают жителей соблюдать дистанцию
Блокчейн-платформа collectID поможет управлять брендами
Блокчейн-платформа collectID поможет управлять брендами

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Сегодня, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Сегодня, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Сегодня, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

Вчера, 13:49Шоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Вчера, 08:37Техно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаСтиль

Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

Новости партнеров

Огурцы с томатной пастой и чесноком на зиму без стерилизации
Огурцы с томатной пастой и чесноком на зиму без стерилизации
Сочный корниш пасти: рецепт с фото пошагово
Сочный корниш пасти: рецепт с фото пошагово
Вы будете в восторге: Таджикский плов. Рецепт
Вы будете в восторге: Таджикский плов. Рецепт
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Как студенты Африки изучают блокчейн
Как студенты Африки изучают блокчейн
Сочный корниш пасти: рецепт с фото пошагово
Сочный корниш пасти: рецепт с фото пошагово
Огурцы с томатной пастой и чесноком на зиму без стерилизации
Огурцы с томатной пастой и чесноком на зиму без стерилизации
Вы будете в восторге: Таджикский плов. Рецепт
Вы будете в восторге: Таджикский плов. Рецепт

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять