Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля

Модели телевизоров Sony Z8H 8K HDR Full Array LED достигают ценника в 8999 долларов за 85-дюймовую диагональ

До выхода PlayStation 5 остались считанные месяцы, и Sony хочет, чтобы пользователи будущей игровой приставки нового поколения в полной мере воспользовались ее возможностями. Для этого японский производитель выпустил серию телевизоров Ready for PlayStation 5, которые разработаны специально, чтобы раскрыть всю мощность игровой консоли.

Первые две модели с таким обозначением уже доступны для приобретения: X900H 4K HDR Full Array LED и Z8H 8K HDR Full Array LED. X900H предлагает разрешение 4K, которое сейчас уже становится стандартом для большинства высокопроизводительных телевизоров, наряду с частотой обновления 120 Гц (через будущее обновление прошивки Bravia) вместо стандартных 60 Гц. Sony заявляет, что у телевизоров также "очень низкая" задержка ввода в 7,2 мс.

Смотрите также в сюжете о том, какие были телевизоры в 90-е:

Стоимость 55-дюймовой модели стартует от 999 долларов, а цена 85 дюймов – 2799 долларов. Z8H получила ценник от 5999 долларов за 75-дюймовую версию и достигает 8999 долларов за 85-дюймовую модель. Они также поддерживают развертку в 120 Гц, но только в 4K, а не в 8K. Неизвестно, сколько игр для PlayStation 5 на самом деле будет поддерживать разрешение 8K (7680 × 4320 пикселей), но Sony обещала поддержку графики еще в прошлом году.

Телевизоры Ready for PlayStation 5 Фото: Sony

Оба телевизора оснащены игровым режимом Bravia, который автоматически переключает их на минимальную задержку во время игры для PlayStation 5. Они также позволяют одновременно выводить из спящего режима телевизор и консоль с помощью контроллера DualShock 5. Этот режим даже позволяет контролировать PS5 с пульта дистанционного управления телевизора. Кроме того, оба набора поставляются с датчиками для точного позиционирования 3D звука.

Оба телевизора поставляются с датчиками для точного позиционирования 3D звука Фото: Sony

На данный момент Sony не огласила дату выхода PlayStation 5, как и ее цену. По слухам, эти два важных параметра будут оглашены 20 августа на очередной онлайновой конференции. Также важно понимать, что Xbox Series X от Microsoft по характеристикам ничем не уступает по мощности PlayStation 5, а значит эти телевизоры тоже подойдут для этой игровой консоли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться