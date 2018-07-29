Sony выпустили сверхтяжелый смартфон-кирпич

Японская компания выпустила смартфон Sony Xperia XZ2 Premium с тяжелым и крепким корпусом

Sony Xperia XZ2 Premium - для настоящих суровых владельцев

Японская компания Sony создала смартфон с внушительными размерами и весом Xperia XZ2 Premium, сообщает портал Phone Arena. Устройство получилось настолько тяжелым, что в одной руке его долго не удержать – вес его составляет серьезные 236 грамм, а толщина крепкого корпуса составляет 11,9 миллиметров, что на 3 мм больше любого другого современного смартфона.

Sony Xperia XZ2 Premium

С такими характеристиками Xperia XZ2 Premium получился самым большим и тяжелым смартфоном 2018 года, владеть которым сможет суровый обладатель крепких и больших рук.

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Тяжелое устройство получило экран диагональю 5,8 дюймов с разрешением 4К. Физические размеры устройства составляют 158 мм в длину и 80 мм в ширину. Так что внешне он не особо отличим от прочих флагманов.

Sony Xperia XZ2 Premium

Эксперты из Phone Arena сравнили смартфон с популярными моделями других производителей, и получилось, что Xperia XZ2 Premium габаритнее и увесистее Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 Plus.

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