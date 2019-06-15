Составлен рейтинг лучших браузеров 2019 года

Эксперты отобрали лучшие веб-браузеры для компьютеров, смартфонов и планшетов

Google Chrome по-прежнему удерживает неоспоримое лидерство Фото: Unsplash

Когда вы включаете компьютер или ноутбук со свежей и чистой установленной Windows 10, единственной программой, которой вы сначала будете пользоваться, – это веб-браузер Microsoft Edge. То же самое с iPhone или Android-смартфоном – здесь по умолчанию стоит Safari на iOS и Google Chrome на Android. Тем не менее, пользователи предпочитают сменить браузер на другой, который им боле привычный. Но какие веб-обозреватели в Сети предпочитают больше всего?

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Эксперты ресурса W3Counter создали отчет за 2019 год, на основе которого был составлен рейтинг популярных браузеров в мире.

Рейтинг популярности браузеров на 2019 год Фото: Techadvisor

Согласно рейтингу, Google Chrome по-прежнему удерживает неоспоримое лидерство – на его долю приходится более половины мирового веб-трафика, а Safari занимает второе место. Microsoft Edge (устаревший Internet Explorer в том числе) занял третье место, а Firefox – на четвертое. Opera замыкает рейтинг ТОП-5 с 2,8% мирового веб-трафика.

За последний год Google неуклонно наращивал свое лидерство, что может быть связано с изменениями, внесенными еще в феврале 2018 года, когда Google блокировал рекламу, нарушающую стандарты Coalition for Better Ads. Новый стандарт запрещал автоматическое воспроизведение промо-видео, обратный отсчет до открытия страницы с рекламным баннером и прочими раздражающими вещами. В итоге такой подход улучшил общее восприятие пользователей.

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По мнению W3Counter, ситуация с Microsoft Edge может кардинальным образом измениться в лучшую сторону в ближайший год-два. Дело в том, что софтверный гигант переводит свой браузер на новый движок на основе Chromium – такой же используют Chrome и Opera. Это должно привлечь больше пользователей благодаря использованию огромного количества расширений и полезных инструментов, которых остро не хватало в Edge.

Есть ли альтернативы?

Для многих наверняка будет открытием, но помимо "бессмертной пятерки" в лице Chome, Safari, Edge, Firefox и Opera существует масса альтернативных браузеров со своими полезными и приятными особенностями.

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Эксперты из Techadvisor рекомендуют обратить внимание на следующие веб-обозреватели для расширения кругозора:

Vivaldi – проект от бывших разработчиков Opera, которые объединились, чтобы создать "лучший браузер в мире"

UC Browser – очень популярный браузер из Поднебесной

Comodo IceDragon – безопасный браузер от разработчиков антивируса Comodo

Brave – веб-обозреватель от разработчиков Firefox со свободным и открытым исходным кодом на основе Chromium и движка Blink

Chromium – веб-браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый сообществом The Chromium Authors

Tor Browser – браузер на основе Firefox, адаптированный для посещения даркнета, который можно использовать для безопасного веб-серфинга

Maxthon – веб-обозреватель со множеством встроенных функций для удобного веб-серфинга

Напомним, что ранее Mozilla объявила, что Firefox станет платным, мы узнавали, за что придется платить. А на днях Opera Software выпустила лучший браузер для геймеров.

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