Составлен рейтинг самых популярных смартфонов в Украине

Украинцы покупают смартфоны не дороже 5000 гривен

Средний смартфон обладает 16 ГБ флэш-памяти и 2 Гб оперативной памяти

Средний украинец покупает смартфон с 5-дюймовым экраном, 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб флэш-памяти. К такому выводу пришли Эксперты компании MOYO, которые провели исследование о популярности смартфонов в Украине.

Средний ценник на смартфон для украинца не превышает 5000 гривен. В эту стоимость входит также фотокамера на 12 мегапикселей и пластиковый корпус черного цвета. А вот модуль NFC для отечественного потребителя не столь важен – он есть лишь у 30% владельцев смартфонов по стране. А вот сканер отпечатков есть почти у каждого покупателя – им обладает 90% гаджетов.

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Аналитики также отмечают, что противоударная функция смартфонов не слишком популярна у украинских пользователей, тогда как влаго- и пылезащита постепенно набирает все большую популярность благодаря массовому внедрению этой опции в устройствах среднего и высокого ценового диапазона.

"Почти половина всех смартфонов в Украине приобретается из разряда "дешево и сердито", тогда как порядка 10% приходится на дорогостоящие флагманские модели", — резюмируют в компании.

Напомним, что ранее была объявлена цена iPhone X для бедных, а осенью iPhone 8 тоже превратится в смартфон для бедных.