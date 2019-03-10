Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов 2019 года

В рейтинге выгодных смартфонов начала 2019 года господствуют смартфоны из Китая

Смартфоны, которые позволяют получить максимум за свои деньги Фото: Akket

После публикации материала о самых мощных смартфонах конца зимы 2019 года, разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых выгодных смартфонов в соотношении цены и качества. В рейтинг попали множество моделей, но их разделили по категориям, начиная от бюджетного сегмента, заканчивая топовым. В этом рейтинге господствуют исключительно китайские аппараты.

До 4000 гривен

Категория "до 150 долларов" Фото: Gizchina

В категории "до 150 долларов" (до 4000 гривен) господствуют модели из Китая. Самым лучшим по цене и качеству оказался Redmi Note 7 (3+32 ГБ). В ТОП-3 оказались также Lenovo K5 Pro и Meizu Note 8. В десятку рейтинга попали Redmi 6A, Honor 8C, Honor 8А, Redmi 6, Lenovo S5, Meizu V8 и Lenovo K5 Note. Так что, если хотите сэкономить, но получить максимум за свои деньги, то рекомендуем обратить внимание на эти аппараты.

От 4000 до 8000 гривен

Категория "за 150-300 долларов" Фото: Gizchina

Лидирующую позицию в рейтинге "за 150-300 долларов" занимает Meizu V8 (4+64 ГБ). В ТОП-3 также попали Xiaomi Mi 6X и Lenovo Z5s. В целом рейтинг этого ценового диапазона выглядит так: Huawei Nova 2s, Nubia Z18 mini, Xiaomi Mi 8 SE, Vivo Z1, Honor Play, Vivo Z3 и Lenovo Z5.

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От 8000 до 12000 гривен

Категория "за 300-450 долларов" Фото: Gizchina

Безоговорочный лидер по выгодному приобретению в рейтинге "за 300-450 долларов" – Xiaomi Mi 8 с 6+64 ГБ памяти. Следом за ним расположился новый Xiaomi Mi 9 (6+128 ГБ). На третьей строчке – Meizu 16th (6+64 ГБ). В ТОП-10 также вошли аппараты Nubia Red Magic Mars, Nubia Z18, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Honor V20, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition и Nubia Red Magic.

Свыше 12000 гривен

Категория "свыше 450 долларов" Фото: Gizchina

Среди самых дорогих смартфонов стоимостью "свыше 450 долларов" лидирует игровой Xiaomi Black Shark (8+256 ГБ). Второе место у Meizu 16th Plus (8+128 ГБ), а третье досталось игровому Black Shark Helo (8+128 ГБ). За ними следуют Xiaomi Mi MIX 3, Nubia X, OnePlus 6T, OnePlus 6, Honor Magic 2, Huawei Mate 20 и Vivo NEX Ultimate.

Секретные функции защиты смартфонов:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой. Также ранее Huawei высмеяли смартфон Xiaomi Mi 9, назвав свой мобильный аппарат Honor V20 вне конкуренции

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