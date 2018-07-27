Назван самый выгодный смартфон лета

Модели Android-смартфонов, которые оправдывают каждую вложенную в них копейку

Лидером рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 5. Фото: Ferra.ru

Разработчики программы для проверки мощности смартфонов AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных смартфонов лета 2018 года.

Рейтинг разделен на четыре ценовых категории на основе среднего результата количества баллов в AnTuTu к его цене.

В категории до $150 (4000 грн) лидирующие позиции занял Meizu Pro 7.

В категории от $300 до $450 лидирует Huawei Honor V10

В категории свыше $450 первенство по мощности занял смартфон OnePlus 6.

В категории лучшего смартфона по соотношению цены и качества первое место занял Xiaomi Redmi Note 5, набрав 114 баллов рейтинга.

Xiaomi Redmi Note 5 Mobiltelefon

Стоит также отметить, что в рейтинг не попали смартфоны Apple, так как бенчмарк AnTuTu не распространяется на платформу iOS.

Ознакомиться с таблицами рейтинга AnTuTu можно ниже.

Таблица лидеров в соотношении цены и качества AnTuTu

Рейтинг в категории до $150 AnTuTu

Рейтинг в категории от $300 до $450 AnTuTu

Рейтинг в категории свыше $450 AnTuTu

Напомним, что ранее Meizu собирались ответить Xiaomi самым лучшим смартфоном.