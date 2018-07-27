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Назван самый выгодный смартфон лета

Модели Android-смартфонов, которые оправдывают каждую вложенную в них копейку

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:23
Лидером рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 5. Фото: Ferra.ru
Лидером рейтинга оказался Xiaomi Redmi Note 5. Фото: Ferra.ru

Разработчики программы для проверки мощности смартфонов AnTuTu опубликовали рейтинг самых выгодных смартфонов лета 2018 года.

Рейтинг разделен на четыре ценовых категории на основе среднего результата количества баллов в AnTuTu к его цене.

  • В категории до $150 (4000 грн) лидирующие позиции занял Meizu Pro 7.
  • В категории от $300 до $450 лидирует Huawei Honor V10
  • В категории свыше $450 первенство по мощности занял смартфон OnePlus 6.
  • В категории лучшего смартфона по соотношению цены и качества первое место занял Xiaomi Redmi Note 5, набрав 114 баллов рейтинга.
xiaomi_redmi_5_promo_05
Xiaomi Redmi Note 5
Mobiltelefon

Стоит также отметить, что в рейтинг не попали смартфоны Apple, так как бенчмарк AnTuTu не распространяется на платформу iOS.

Ознакомиться с таблицами рейтинга AnTuTu можно ниже.

528758
Таблица лидеров в соотношении цены и качества
AnTuTu
2222
Рейтинг в категории до $150
AnTuTu
528757
Рейтинг в категории от $300 до $450
AnTuTu
528755
Рейтинг в категории свыше $450
AnTuTu

Напомним, что ранее Meizu собирались ответить Xiaomi самым лучшим смартфоном.

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Источник: ferra.ru
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