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Составлен рейтинг ТОП-20 лучших смартфонов начала осени

Сегодня, 08:02

Рейтинг смартфонов в AnTuTu бы разделен на два списка – для смартфонов-флагманов и более доступных устройств

Несмотря на то, что популярный бенчмарк AnTuTu для Android смартфонов был удален из магазина приложений Google Play, разработчики приложения продолжают выпускать ежемесячные рейтинги лучших смартфонов по производительности. В рейтинге оказались все смартфоны, вышедшие за июль-август 2020 года.

В этот раз рейтинг смартфонов в AnTuTu был разделен на два списка. В первом собраны самые быстрые устройства в целом, а во втором — лучшие устройства в среднеценовом сегменте.

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По итогам лета лидерство занял юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra с результатом в 646 730 баллов. На втором месте расположился iQOO 5 с показателем в 637 616 баллов. Третье место отдали ASUS ROG Phone 3, выдавший 629 245 баллов.

ТОП-10 самых мощных флагманов начала осени 2020 года
ТОП-10 самых мощных флагманов начала осени 2020 года
Фото: AnTuTu

За ними следуют Black Shark 3S, vivo X50 Pro +, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2, Xiaomi 10 Pro, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro. Почти все модели из списка работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

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В рейтинге более доступных смартфонов лидером снова оказался смартфон от Xiaomi – Redmi 10X 5G с показателем в 396 887 баллов. Рядом с ним расположился Redmi 10X Pro 5G, продемонстрировавший результат в 396 001 баллов. Третье место отдали Honor 30 со средним баллом 391 930.

ТОП-10 лучших смартфонов в среднеценовом сегменте
ТОП-10 лучших смартфонов в среднеценовом сегменте
Фото: AnTuTu

Список замыкают Huawei nova 7, Huawei nova 7 Pro, Honor X10, Honor 30S, Huawei nova 7 SE, Redmi K30 5G Extreme Edition, OPPO Reno4 5G.

Напомним, что ранее LG создала самый удивительный смартфон за последние годы. Также ранее смартфоны получили уникальную возможность предсказывать землетрясения.

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Источник: AnTuTu
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