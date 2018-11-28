Составлен рейтинг ТОП-8 самых безопасных мессенджеров

В тестировании участвовало 20 программ для общения в интернете для Android и iOS.

Мессенджеры оценивали по 30 разным критериям. Фото: cont.ws

Эксперты из компании Artezio провели независимую проверку самых популярных мссенджеров на предмет их безопасности для пользователей. В тестировании участвовало 20 программ для общения в интернете для Android и iOS.

Все приложения оценивались по 30 критериям, включая надежность шифрования данных, уровень защиты персональных данных, готовность к их раскрытию, функциональность систем хранения переписки, после чего был составлен список из восьми самых лучших безопасных мессенджеров в мире.

Рейтинг мессенджеров по мнению экспертов Artezio Фото: Artezio

Лидерскую позицию ТОП-8 мессенджеров возглавил Signal – у него оказались высочайшие оценки за наличие двухфакторной аутентификации, высокое качество протокола шифрования и полная закрытость личных данных.

Второе место занял Wickr. Его рейтинг был понижен из-за наличия платной, более функциональной версии и отсутствия данных по раскрытию информации о пользователях.

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Telegram оказался на третьем месте. За ним идут Confide, Viber, Line, WhatsApp и iMessage. Представители Artezio отметили, что Signal лучше всего подходит для частной переписки, а Wickr – для бизнеса.

Напомним, что ранее эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года. А недавно фальшивый Viber заражал смартфоны по всему миру.