Состоялся показ самой жестокой игры года Red Dead Redemption 2
На видео демонстрируется вся суровость и жестокость выживания на Диком Западе конца XIX века
Компания Rockstar Games показала миру трейлер грядущей игры Red Dead Redemption 2. На видео демонстрируется вся суровость и жестокость выживания на Диком Западе конца XIX века.
В геймплейном трейлере разработчики подробно рассказали о том, чего ожидать в предстоящей игре. Игроки возьмут на себя роль Артура Моргана – преступника, возглавляющего банду большую банду головорезов.
Видео раскрыло подробности о нелинейных диалогах, реакции людей на ваши глобальные действия, менеджмент поселения бандитов, охоте, особенности перестрелок. Однако Rockstar Games решили не раскрывать всех интересных особенностей Red Dead Redemption 2. Более подробная информация о боях и миссиях будет представлена еще в одном видео, которое выйдет позже.
Red Dead Redemption 2 появятся исключительно на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One 26 октября.
Напомним, что ранее Sony раздавали бесплатно самую провальную игру года, а бесплатная игра Fortnite заработала миллиард долларов.