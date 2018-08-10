Состоялся показ самой жестокой игры года Red Dead Redemption 2

На видео демонстрируется вся суровость и жестокость выживания на Диком Западе конца XIX века

Игра появится исключительно на игровых приставках осенью 2018 года

Компания Rockstar Games показала миру трейлер грядущей игры Red Dead Redemption 2. На видео демонстрируется вся суровость и жестокость выживания на Диком Западе конца XIX века.

В геймплейном трейлере разработчики подробно рассказали о том, чего ожидать в предстоящей игре. Игроки возьмут на себя роль Артура Моргана – преступника, возглавляющего банду большую банду головорезов.

Видео раскрыло подробности о нелинейных диалогах, реакции людей на ваши глобальные действия, менеджмент поселения бандитов, охоте, особенности перестрелок. Однако Rockstar Games решили не раскрывать всех интересных особенностей Red Dead Redemption 2. Более подробная информация о боях и миссиях будет представлена еще в одном видео, которое выйдет позже.

Red Dead Redemption 2 появятся исключительно на игровых приставках PlayStation 4 и Xbox One 26 октября.

Напомним, что ранее Sony раздавали бесплатно самую провальную игру года, а бесплатная игра Fortnite заработала миллиард долларов.