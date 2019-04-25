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Сотрудник Huawei случайно потерял прототип секретного смартфона

Huawei заплатит 5 тысяч евро нашедшему утерянный прототип смартфона из серии Honor 20

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Смартфон потеряли в районе Дюссельдорфа
Смартфон потеряли в районе Дюссельдорфа
Фото: Techadvisor

В Германии сотрудник маркетингового отдела Мориц Шейдл Honor (суббренд Huawei) случайно потерял секретный прототип смартфона во время пасхальных праздников в Дюссельдорфе. Утерянным смартфоном был опытный образец из серии Honor 20, который предназначался для тестирования.

Пока неясно, был ли смартфон украден или просто каким-то образом выпал. Но компания Huawei уже пообещала в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому, кто найдет потерянный прототип смартфона Honor. Отмечается, что он находится в сером защитном чехле, который скрывает камеры и дизайн задней панели.

Такое иногда случается — тестовые образцы и прототипы выдаются сотрудникам компании для использования, и они теряются. Похожий случай произошел с одним из сотрудников Google, когда тот забыл в такси прототип Google Pixel 3.

Смотрите также в сюжете о том, как в Дубай протестировали прототип беспилотного летающего такси:

Напомним, что ранее Xiaomi готовил дешевый флагман, были опубликованы секретные фото. А недавно был найден древний предок iPhone в рабочем состоянии.

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смартфон прототип потерялся Huawei
Источник: ferra.ru
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