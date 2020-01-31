Сотрудник Microsoft объяснил причину ухудшения Windows 10

Microsoft не считает Windows 10 своим приоритетом и улучшения ситуации ждать не стоит

Профессионалы прекратили искать ошибки в Windows 10 Фото: Windowslatest

Качество Windows 10 за последние пару лет сильно ухудшилось. Операционная система в 2018 и 2019 годах поставила настоящий антирекорд по количеству обнаруженных ошибок в обновлениях, которые вызывали "тормоза и глюки", удаляли файлы, случались сбои при установке, а также ОС становилась несовместимой с разным оборудованием после установки новых патчей. За последние три месяца у десятки был сломан антивирус, повысилась нагрузка на процессор, а также выведен из строя целый ряд систем. Подобного не случалось с macOS и даже почившей Windows 7. Причину назвал бывший сотрудник Microsoft.

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Бывший главный инженер отдела контроля качества (QA) поведал ресурсу Windows Latest, что все дело в изменении политики Microsoft относительно тестирования. Раньше для выявления подобных потенциальных проблем в Редмонде существовал огромный отдел тестирования операционных систем. Инженеры запускали операционные системы на реальных и виртуальных машинах, прогоняли тысячи вероятных сценариев использовали на сотнях конфигураций. После этого проблемы обсуждались и предлагались варианты их решения.

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В 2014 году этот отдел был упразднен, переложив подобную задачу на плечи пользователей-энтузиастов программы Windows Insider. Однако идея потерпела крах, поскольку большая часть участников программы являются любителями, а не профессионалами. Эти люди редко сообщают об ошибках, а ставят бета-версии Windows 10 просто ради новых возможностей или потешить свое любопытство, а не с целью находить критические ошибки – их нахождение даже не поощряется.

Microsoft время от времени тестирует известные ошибки на виртуальных машинах, но их анализом занимаются алгоритмы искусственного интеллекта. А на текущем этапе нейросети сильно отстают от профессиональных тестировщиков в плане поиска ошибок.

Как следствие, качество обновлений падает, а пользователям приходится ждать исправлений неделями и месяцами. Учитывая, что Microsoft уже не считает Windows 10 своим приоритетом, делая ставку на сервисы и приложения, вряд ли стоит надеяться на улучшение ситуации.

Напомним, что ранее был найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно. В то же время Windows 10 начала меняться после закрытия Windows 7.

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