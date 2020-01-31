Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сотрудник Microsoft объяснил причину ухудшения Windows 10

Microsoft не считает Windows 10 своим приоритетом и улучшения ситуации ждать не стоит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Профессионалы прекратили искать ошибки в Windows 10
Профессионалы прекратили искать ошибки в Windows 10
Фото: Windowslatest

Качество Windows 10 за последние пару лет сильно ухудшилось. Операционная система в 2018 и 2019 годах поставила настоящий антирекорд по количеству обнаруженных ошибок в обновлениях, которые вызывали "тормоза и глюки", удаляли файлы, случались сбои при установке, а также ОС становилась несовместимой с разным оборудованием после установки новых патчей. За последние три месяца у десятки был сломан антивирус, повысилась нагрузка на процессор, а также выведен из строя целый ряд систем. Подобного не случалось с macOS и даже почившей Windows 7. Причину назвал бывший сотрудник Microsoft.

Читайте также:
Microsoft призналась о серьезной проблеме у Windows 10

Смотрите также в сюжете о том, как украинцев атакует новый компьютерный вирус:

Бывший главный инженер отдела контроля качества (QA) поведал ресурсу Windows Latest, что все дело в изменении политики Microsoft относительно тестирования. Раньше для выявления подобных потенциальных проблем в Редмонде существовал огромный отдел тестирования операционных систем. Инженеры запускали операционные системы на реальных и виртуальных машинах, прогоняли тысячи вероятных сценариев использовали на сотнях конфигураций. После этого проблемы обсуждались и предлагались варианты их решения.

Читайте также:
Microsoft закроет 11 проектов в 2020 году

В 2014 году этот отдел был упразднен, переложив подобную задачу на плечи пользователей-энтузиастов программы Windows Insider. Однако идея потерпела крах, поскольку большая часть участников программы являются любителями, а не профессионалами. Эти люди редко сообщают об ошибках, а ставят бета-версии Windows 10 просто ради новых возможностей или потешить свое любопытство, а не с целью находить критические ошибки – их нахождение даже не поощряется.

Microsoft время от времени тестирует известные ошибки на виртуальных машинах, но их анализом занимаются алгоритмы искусственного интеллекта. А на текущем этапе нейросети сильно отстают от профессиональных тестировщиков в плане поиска ошибок.

Читайте также:
Эксперты назвали ТОП-3 лучших антивирусов 2020 года

Как следствие, качество обновлений падает, а пользователям приходится ждать исправлений неделями и месяцами. Учитывая, что Microsoft уже не считает Windows 10 своим приоритетом, делая ставку на сервисы и приложения, вряд ли стоит надеяться на улучшение ситуации.

Напомним, что ранее был найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно. В то же время Windows 10 начала меняться после закрытия Windows 7.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Эксперты назвали ТОП-3 лучших антивирусов 2020 года Microsoft сжалилась: Windows 7 получит еще одно бесплатное обновление Apple прекращает поддержку древней функции в macOS Windows 7 уничтожает обои рабочего стола после обновления
Microsoft качество windows ошибки операционная система windows 10
Источник: Windowslatest
Реклама

Новости партнеров

Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Вчера, 16:38Wellness

Диета Дюкана: особенности похудения

Вчера, 16:06Fun

День сурка 2020: когда и как отмечают в Украине и мире

Вчера, 15:27Шоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Вчера, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

29 январяПсихология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

29 январяШоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

29 январяFood

Как приготовить шоколадно-банановый торт без выпечки

29 январяШоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

29 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

29 январяШоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

29 январяFun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Новости партнеров

Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Ученые назвали самую проблемную группу крови
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Готовь ленивые беляши: экономь время и деньги
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году