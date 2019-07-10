Соучредитель Apple призывает срочно "бежать из Facebook"

Стив Возняк уже не первый раз заявляет, что Facebook нельзя доверять конфиденциальную информацию

Возняк резко высказал свою позицию в отношении Facebook Фото: Zdnet

Соучредитель Apple Стив Возняк в своем интервью в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана таблоиду TMZ сделал очень громкое заявление всем пользователям Интернета. Он призвал всех немедленно удалиться из Facebook.

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Его призыв был ответом на вопрос о том, стоит ли переживать из-за потенциальной возможности утечки конфиденциальных данных на фоне постоянных сообщений о том, что мобильные устройства шпионят за пользователями. Стив признался журналисту, что в современном мире цифровых технологий невозможно полностью исключить риск того, что кто-то может подслушать разговор или подсмотреть переписку.

"Теперь власти могут измерять ваш пульс с помощью лазеров и прослушивать вас сразу с множества различных устройств. Кто знает, может они прослушивают мой телефон прямо сейчас? Голосовой помощник Alexa постоянно мелькает в таких новостях" — отметил Возняк.

Возняк резко высказал свою позицию в отношении Facebook, которая за последнее время не один раз становилась героем скандалов, связанных с утечкой персональных данных.

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"Некоторые готовы жертвовать конфиденциальностью ради преимуществ, которые дает Facebook. Но многим другим людям, вроде меня, а таких большинство, – лучше уходите из Facebook", – заявил Стив Возняк.

Стив Возняк уже не первый раз заявляет, что Facebook нельзя доверять. Изначально Возняк выступил с критикой в отношении компании Марка Цукерберга спустя несколько недель после большого скандала с масштабной утечкой данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica в 2018 году.

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К слову, глава Apple Тим Кук и сооснователь WhatsApp Брайан Эктон также были в числе тех, кто критиковал Facebook за ненадлежащее отношение к вопросу обеспечения защиты персональных данных пользователей.

Напомним, что ранее сам разработчик Facebook назвал соцсеть "опасной". В свою очередь Instagram пообещал запретить издевательства над пользователями.

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