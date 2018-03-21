Совсем скоро Америку ожидает смертоносная засуха

Глобальное изменение климата уже не остановить: люди как никогда ранее ощущают и замечают аномальные выходки природы. Ученые попытались выяснить, когда американцам стоит ждать экстремально высокие температуры.

Эксперты проанализировали годовые показатели температуры, начиная с 1900 года по 2000-й. Создание климатической модели на компьютере позволило определить протекание дальнейших процессов. В США, в частности в Калифорнии и на юго-западе страны, аномальная жара ожидается уже к 2020 году.

Равнинная территория Соединенных Штатов пострадает от засухи примерно к 2050 году, а район Великих озер – к 2030 году. Стоит отметить, что именно на этой территории в данный момент население растет быстрыми темпами. Следовательно, много детей и стариков пострадает от невыносимо высоких температур.

Ранее ученые подсчитали, что среднее число жертв от аномальной погоды увеличится с трех тысяч человек до сто пятидесяти. Такой скачок ожидается к концу 21 века.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате потепления змеи станут размером с автобус,

Также сообщалось, что более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды в Украине.

О том, что уже 10 человек стали жертвами крупнейшего пожара в Чили, смотрите на видео ниже:





