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Совсем скоро: Sony случайно объявила дату презентации PlayStation 5

Приставку PlayStation 5 покажут в рамках мероприятия PlayStation Meeting 2020 в начале февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:14
Опубликовано даже первое фото PlayStation 5
Опубликовано даже первое фото PlayStation 5
Фото: ixbt.com

5 февраля 2020 года компания Sony официально представит новую игровую приставкуPlayStation 5. Презентация одной из самых ожидаемых новинок мира видеоигр состоится в рамках мероприятия PlayStation Meeting 2020. Об этом сообщает BGR.

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Информация о том, что презентация игровой консоли состоится в следующем месяце сперва появилась на анонимном форуме 4Chan, якобы она была получена из внутреннего документа Sony Interactive Entertainment, включая якобы фотографию прототипа. Затем приблизительную дату назвал разработчик игр Twisted Metal и God of War для PlayStation Дэвид Скотт Джаф – он намекнул в Twitter, что PlayStation 5 покажут "в ближайшие 4 недели", а слоганом будет It's time to play ("Время играть"), и он будет распространяться на весь бренд в целом.

Теперь слух о том, что премьера игровой консоли PlayStation 5 состоится 5 февраля подтверждают даже американские и японские источники. Через несколько дней после появления утечки даты презентации пользователи обратили внимание, что в официальном Twitter-аккаунте PlayStationEurope появился новый слоган – "время играть", что подтверждает утечки.

Корпус PlayStation 5 – утечка на форуме 4Chan
Корпус PlayStation 5 – утечка на форуме 4Chan
Фото: BGR

Источник также рассказал о том, чем новая игровая удивит публику: поддержкой игр всех предыдущих поколений до PSOne, практические молниеносное время загрузки уровней в играх, иммерсивные элементы управления, модульная установка для игр, компакт-диск с игрой будет идти в комплекте с приставкой, возможность потоковой передачи. Будут также раскрыты дизайн консоли и геймпадов, интерфейс операционной системы, а также новые игровые функции, технические характеристики и список эксклюзивных игр на старте. Более того, представленная PlayStation 5 будет полностью функциональной – журналисты даже смогут сразу опробовать приставку в деле.

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Купить PlayStation 5 можно будет в октябре-ноябре 2020 года, как раз в преддверии праздников. По слухам, стоимость консоли будет на уровне смартфонов среднеценового бюджета – 499 долларов.

Напомним, что ранее Nintendo готовила новую игровую приставку в ответ PlayStation 5 и Xbox Series X. Также была показана первая игра для PlayStation 5.

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Источник: BGR
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