Совсем скоро Землю накроет мощнейшая магнитная буря

На Солнце ожидается очередная вспышка, в результате которой в космос будет выброшено большое количество солнечной плазмы

Уже совсем скоро, а именно 18 марта нашу планету накроет мощная магнитная буря. Также обостренная геомагнитная обстановка ожидается 14-17 марта.

На Солнце ожидается очередная вспышка, в результате которой в космос будет выброшено большое количество солнечной плазмы. Астрономы предупреждают о магнитной буре, которая накроет Землю 18 марта. Также беспокойная геомагнитная обстановка ожидается 14-17 марта. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца утверждают, что к этому периоду магнитосфера Земли с конца февраля и до середины марта будет спокойной.

Стоит отметить, что первый за несколько месяцев выброс плазмы из атмосферы Солнца произошел недавно – 12 февраля. Плазме потребовалось минимум сутки (чаще всего около 2-4 дней), чтобы преодолеть расстояние между Землей и Солнцем.

Как известно, магнитные бури могут стать причиной сбоя в работе электроники, систем навигации и связи, использующих орбитальные аппараты. Так, к примеру, в 1989 году мощная магнитная буря привела к тому, что в энергосистеме канадской провинции Квебек перегорели трансформаторы. Атмосфера Земли нагрелась, поднялась вверх. В результате спутники, которые низко летели, сошли с орбит, некоторые из них были потеряны.

Также было доказано и влияние магнитных бурь на самочувствие людей. Есть даже категория метеозависимых людей, которые в этот период ощущают ухудшение состояния здоровья, головные боли, плохое самочувствие.

Самым распространенным симптомом, на который жалуются метеозависимые люди, является головная боль. Наш мозг должен каждую секунду адаптироваться к сигналам, которые поступают извне – меняется влажность, температура или давление и тому подобное. Во время адаптации к изменениям погоды мозг переходит на более интенсивный режим работы, тратит больше сил. Это возбуждение идет на ткани, голова начинает болеть.

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О том, как приход весны несет новые магнитные бури, смотрите на видео ниже:



