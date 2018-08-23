Создан неубиваемый смартфон Doogee S70 с "ядерной" батареей

Новинка выделяется защищенным корпусом, соответствующий классам защиты IP68 и IP69K.

Doogee S70 получил сертификат американского военного стандарта. Фото: naijaandroidarena.com

После выхода Xiaomi Black Shark производители начали переключаться на разработку моделей, нацеленных на игроков. Свои игровые устройства уже выпустили такие вендоры, как Razer, Xiaomi, ZTE и ASUS.

Китайский бренд Doogee, который официально представлен на рынке Украины, решил не отставать и анонсировал свой смартфон, который нацелен на любителей мобильных игр. На днях компания представила cмартфон Doogee S70.

Doogee S70 выделяется защищенным корпусом Doogee

Новинка выделяется защищенным корпусом, соответствующий классам защиты IP68 и IP69K. Кроме того, устройство имеет сертификат американского военного стандарта MIL-STD-810, определяющего устойчивость к высоким и низким, вибрации, ударам и падениям. В общем, смартфон получился просто "неубиваемым".

Doogee S70 получил агрессивный дизайн gsmarena.com

Поскольку смартфон нацелен на игровую аудиторию, Doogee S70 получил агрессивный дизайн в черно-красной расцветке, а для исполнения корпуса характерны брутальные рубленные грани и острые углы.

В конструкции предусмотрена специальная кнопка, которая переключает смартфон в игровой режим Cooling Boost. В этом режиме все приложения закрываются для высвобождения памяти под игры, блокируются уведомления и входящие звонки.

Режим Cooling Boost gsmarena.com

Внутри смартфона интегрирован один из мощных процессоров Helio P23, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Дисплей устройства получил диагональ 6 дюймов и разрешение 2160х1080 пикселей. То характерно, дисплей смартфона откликается даже если пальцы находятся в перчатках.

Диагональ 6 дюймов и разрешение 2160х1080 пикселей gsmarena.com

Сдвоенная фотокамера получила модуль Sony IMX363 с разрешением 12 МП, с дополнительным – 5-мегапиксельным. Во фронтальной камере используется 16-мегапиксельный сенсор изображения Samsung.

Питание Doogee S70 обеспечивает аккумулятор емкостью 5500 мАч, которого хватит на 15 часов в играх или 80 часов разговоров. Устройство поддерживает 24-ваттную быструю проводную зарядку и беспроводную зарядку.

Батарея способна выдержать в играх 15 часов без подзарядки gsmarena.com

Цена игрового монстра не называется. Выводить Doogee S70 на рынок производитель будет через площадку коллективного финансирования Indiegogo, где в скором времени будет стартует соответствующая кампания.

Напомним, что ранее Xiaomi создали копию iPhone X за 149 долларов, а психологи дали совет, как преодолеть опасную зависимость от смартфона.