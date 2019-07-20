Создан процессор за полмиллиона гривен: на что он способен

Intel Xeon Platinum 8284 обладает впечатляющими характеристиками и шокирующей ценой

Стоимость Xeon Platinum 8284 составляет 15460 долларов Фото: Pixabay

Компания Intel сейчас готовится представить десятое поколение десктопных процессоров для домашних компьютеров, но вместе с тем, анонсировала серверную модель под названием Xeon Platinum 8284. Новинка обладает впечатляющими характеристиками и шокирующей ценой.

Смотрите также в сюжете о грязных подробностях компьютерных мастеров:

Флагманский процессор Xeon Platinum 8284 обладает 28-ядрами с Hyper-Threading (56 потоков), которые работают на базовой частоте в 3 ГГц (с турбо-бустом до 4 ГГц). Чип содержит кэш-память объемом 38,5 МБ, шестиканальный контроллер памяти, поддерживающий до 1 ТБ ОЗУ DDR4-2933 с ECC, 48 линий PCIe 3.0 и прочее.

Прайс-лист стоимости процессоров Intel Фото: Anandtech

Стоимость Xeon Platinum 8284 поколения Cascade Lake составляет 15460 долларов (почти 400 тысяч гривен). Причем он мощнее модели Xeon Platinum 8280 всего на 300 Мгц, при этом оказался дороже на целых 5500 долларов. Более того, серверный флагман Intel обладает тепловыделением в размере TDP 240 Вт. Подобный показатель очень требователен к системе охлаждения, поскольку максимально допустимая температура процессора составляет всего 65 градусов по Цельсию, по сравнению с Xeon Platinum 8280, у которого предел повыше – 84 градуса (TDP 205).

Читайте также Создан самый мощный процессор для смартфонов

Xeon Platinum 8284 не упоминается в прайс-листе Intel и не входит в список Cascade Lake в базе данных Intel ARK, но его можно заказать только, если покупатель знает точное название. Обычно это означает, что процессор был выпущен ограниченным тиражом по индивидуальному заказу. Тем не менее, возможно, что помимо более высоких тактовых частот этот "полу-нестандартный" процессор может обладать функциями, выходящими за рамки этого, что может объяснить огромную разницу в цене по сравнению с моделью 8280.

Стоит также отметить, что Xeon Platinum 8284 не является самым дорогим в линейке Intel. Модель Xeon Platinum 8280L обладает самым высоким ценником на 2019 года – 17906 долларов (460 тысяч гривен).

Напомним, что ранее ноутбук с процессором от смартфона выдал фантастические результаты. Также мы делали обзор самых главных смартфонов 2019 года на процессоре Snapdragon 855.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram