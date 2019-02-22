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Создан самый маленький ноутбук в мире: фото

Крохотный GPD MicroPC работает на полноценной Windows 10 Pro и способен запускать видеоигры

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:27
Проект удалось реализовать благодаря краудфандинговой площадке Indiegogo
Проект удалось реализовать благодаря краудфандинговой площадке Indiegogo
Фото: 24Gadget

Китайская компания GPD создала самый маленький портативный компьютер, который оценивается в 299 долларов. Несмотря на свои скромные размеры, это полноценный лэптоп, работающий на десктопной Windows 10 Pro или Linux Ubuntu.

GPD MicroPC
GPD MicroPC
Фото: CNET

Новинка получила название GPD MicroPC. Толщина "малыша" составляет 23,5 мм, а вес – 440 граммов. Ноутбучный форм-фактор позволяет складывать его и носить даже в кармане или небольшой сумке.

Мини ПК оснащен клавиатурой, тачпадом, который размещен в правом верхнем углу клавиатурного блока и дисплей с диагональю в 6 дюймов.

GPD MicroPC
GPD MicroPC
Фото: CNET

Внутри 6-дюймового ноутбука интегрирован процессор Intel Celeron N4100 с оперативной памятью LPDDR4 на 4 ГБ и твердотельным накопителем объемом 128 ГБ. Производитель не поскупился оснастить ноутбук массой разъемов: один USB Type C, три USB 3.0, HDMI, 3.5-миллиметровый разъём для наушников, RJ45.

GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
GPD MicroPC
Фото: Techadvisor
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Несмотря на крохотные размеры, ноутбук справляется с любой повседневной офисной задачей, может выполнять роль портативного медиаплеера и даже запускать не очень требовательные игры. на полном заряде устройство функционирует на протяжении 6-8 часов.

Проект удалось реализовать благодаря площадке Indiegogo, на которой компания GPD собрала сумму, в три раза превосходящую требуемой – настолько сильно понравился проект пользователям. Первая партия будет доставлена в конце ближайшего лета тем, кто сделал предзаказ и поддержал проект "донатом". После выхода в продажу стоимость мини ПК повысится.

Грязные подробности компьютерных мастеров:

Напомним, что ранее Windows 10 перестала запускаться со старыми видеокартами. Также Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, чтобы бросить все силы на поддержку Windows 10.

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Источник: 24Gadget
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