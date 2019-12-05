Создан самый мощный процессор для смартфонов 2020 года

Мобильные гиганты Oppo, Xiaomi, Motorola и Nokia анонсировали смартфоны на следующий год

Новый процессор ориентирован на работу в 5G-сетях Фото: Unsplash

Вчера вечером компания Qualcomm анонсировала новую линейку мобильных процессоров Snapdragon 865, 765 и 765G. По крайней мере четыре мировых производителя заявили о своих флагманских смартфонах и устройствах среднеценового уровня, которые выйдут на новых чипах в 2020 году. Motorola, производитель телефонов Nokia HMD Global, Oppo и Xiaomi присоединились к Qualcomm на сцене технологического саммита Snapdragon, чтобы взять на себя обязательство использовать процессоры Snapdragon 865 и 765 для новых устройств.

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Qualcomm представила новые процессоры на Гавайях в рамках пресс-конференции Snapdragon Tech Summit 2019. Топовый чип Snapdragon 865 будет использоваться в премиальных смартфонах. Он не поставляется с модемом, поэтому производители телефонов, которые хотят подключить свои устройства к сети 5G, должны также покупать отдельный модем Qualcomm X55. Встроенный 5G модем присутствует только в чипах среднеценового сегмента – Snapdragon 765 или 765G (G означает игровой), но у них используется более медленный модем X52.

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Другие подробности о процессорах пока не сообщаются. Единственным, на чем Qualcomm заострила внимание, стало улучшение технологий искусственного интеллекта в Snapdragon 865. Вычислительная мощность в этом режиме составляет 15 TOPS, что втрое больше, чем у любого другого мобильного процессора.

Вице-председатель Xioami Бин Лин заявил, что в первом квартале 2020 года топовый Snapdragon 865 появится в флагманском телефоне Mi 10. Он не сообщил подробностей о телефоне, но сказал, что в 2020 году появятся еще много телефонов с поддержкой 5G сетей.

"В течение всего следующего года мы запустим более 10 устройств с 5G, начиная с устройств премиум-уровня, затем среднего и заканчивая бюджетным сегментом", – заявил Лин.

Глава отдела продаж Oppo Ален Ву, сказал, что его компания также выпустит флагманский телефон премиум-класса на базе Snapdragon 865 в первом квартале 2020 года, а также представит свой Reno 3 Pro со Snapdragon 765G.

Motorola тоже будет использовать процессоры Qualcomm 865 и 765, заявил президент Серхио Буниак, хотя и не сообщил подробностей о каких-либо конкретных продуктах.

Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас заявил, что Nokia "выпустит доступный мобильный телефон 5G следующего поколения", который будет обладать превосходными функциями, несмотря на более низкую цену, благодаря использованию Snapdragon 765. В телефоне среднего класса будет установлена ​​камера Zeiss с поддержкой UHD 4K-видео.

5G-модемы обещают значительно повысить скорость работы в сетях пятого поколения. Сегодня такие сети позволяют выходить в интернет на скоростях, которые 100 раз быстрее, чем обычное сотовое соединение. Возможности 5G повышают скорость подключения устройства к сети со скоростью, равной 1 миллисекунде. Операторы по всему миру уже начали развертывать свои сети в 2019 году.

Напомним, что ранее появились слухи, что Samsung создала супербыстрый процессор для смартфонов. Также недавно эксперты назвали лучший смартфон 2019 года.

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