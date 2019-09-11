Создан смартфон для спасения "психического здоровья": фото

Light Phone 2 представляет собой спартанский смартфон для звонков и SMS по баснословной цене

Этот смартфон сбережет ваши нервы Фото: Gizmodo

Команда разработчиков оригинального Light Phone, ставший сенсацией на Kickstarter в 2015 году, продолжает продвигать смартфоны для "сохранения психического здоровья". На фоне успеха своей предыдущей модели, был создан Light Phone 2, который продолжает развивать идеи, заложенные в предшественнике – смартфоне без доступа в интернет и ультра-минималистичным дизайном.

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В связи с тем, что огромное количество приложений и социальных сетей постоянно требуют внимания со стороны пользователя в современном смартфоне, люди начали осознавать, что становятся зависимыми от своих устройств и интернета. Пытаясь "излечить" человечество от цифровой зависимости, команда разработчиков оставила в Light Phone 2 только самое необходимое – звонки и SMS.

Light Phone 2 Фото: Gizmodo

Изначально Light Phone планировался просто как социальный эксперимент, который позволил бы узнать, нужен ли обществу смартфон без интернета. Идею активно поддержали на Kickstarter. В итоге появилось устройство, которое предлагало альтернативный выбор тем, кто хотел исключить отвлекающие факторы и сосредоточиться на своих задачах или отдыхе.

Light Phone 2 Фото: Gizmodo

Улучшенная модель Light Phone 2 по размеру получилась немногим меньше колоды карт, и кроме нескольких кнопок для регулировки громкости, меню и включения, единственная отличительная внешняя характеристика Light Phone 2 — это увеличенный до 2,8 дюймов сенсорный экран e-ink.

Light Phone 2 Фото: Gizmodo

Работает Light Phone 2 под управлением спартанской операционной системы LightOS 2. Разблокировка телефона сразу открывает журнал последних звонков и сообщений, а в меню представлены лишь три функции: "Телефон", "Настройки" и "Тревога". Прямо как в "бабушкофонах". Единственное "развлечение", которое предоставляет Light Phone 2 – воспроизведение музыки через проводные наушники или по Bluetooth. Правда эта функция будет добавлена опционально после выхода устройства в продажу.

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Удивительно, но Light Phone 2 может подключаться к современным сотовым сетям 4G LTE, однако интернет заблокирован. Искореняя возможность устанавливать приложения и выходить в интернет, разработчики Light Phone 2 надеются, что пользователи потратят больше времени на то, чтобы сосредоточиться на реальном мире вместо того, чтобы постоянно проверять свою электронную почту или лайкать посты в Instagram или Facebook.

Light Phone 2 Фото: Gizmodo

Зато у Light Phone 2 невероятно долгое по современным меркам время автономной работы – он способен продержаться без подзарядки до 10 дней в режиме ожидания.

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Light Phone 2 приобрести пока нельзя, проект находится на стадии разработки. Правда очень странной получается ценовая политика компании – за урезанное по всем фронтам устройство, которое по функциональности не отличается от кнопочной Nokia 3310, разработчики просят 350 долларов. Более того, они же также указывают на то, что их детище ни в коем случае не является полноценной заменой основного смартфона, а лишь как дополнение к нему.

Напомним, что ранее эксперты узнали, зачем массово скупают бесполезные смартфоны. Также эксперты признают, что гибкие смартфоны потерпели поражение.

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