Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создан смартфон для спасения "психического здоровья": фото

Light Phone 2 представляет собой спартанский смартфон для звонков и SMS по баснословной цене

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:50
Этот смартфон сбережет ваши нервы
Этот смартфон сбережет ваши нервы
Фото: Gizmodo

Команда разработчиков оригинального Light Phone, ставший сенсацией на Kickstarter в 2015 году, продолжает продвигать смартфоны для "сохранения психического здоровья". На фоне успеха своей предыдущей модели, был создан Light Phone 2, который продолжает развивать идеи, заложенные в предшественнике – смартфоне без доступа в интернет и ультра-минималистичным дизайном.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

В связи с тем, что огромное количество приложений и социальных сетей постоянно требуют внимания со стороны пользователя в современном смартфоне, люди начали осознавать, что становятся зависимыми от своих устройств и интернета. Пытаясь "излечить" человечество от цифровой зависимости, команда разработчиков оставила в Light Phone 2 только самое необходимое – звонки и SMS.

Light Phone 2
Light Phone 2
Фото: Gizmodo

Изначально Light Phone планировался просто как социальный эксперимент, который позволил бы узнать, нужен ли обществу смартфон без интернета. Идею активно поддержали на Kickstarter. В итоге появилось устройство, которое предлагало альтернативный выбор тем, кто хотел исключить отвлекающие факторы и сосредоточиться на своих задачах или отдыхе.

Light Phone 2
Light Phone 2
Фото: Gizmodo

Улучшенная модель Light Phone 2 по размеру получилась немногим меньше колоды карт, и кроме нескольких кнопок для регулировки громкости, меню и включения, единственная отличительная внешняя характеристика Light Phone 2 — это увеличенный до 2,8 дюймов сенсорный экран e-ink.

Light Phone 2
Light Phone 2
Фото: Gizmodo

Работает Light Phone 2 под управлением спартанской операционной системы LightOS 2. Разблокировка телефона сразу открывает журнал последних звонков и сообщений, а в меню представлены лишь три функции: "Телефон", "Настройки" и "Тревога". Прямо как в "бабушкофонах". Единственное "развлечение", которое предоставляет Light Phone 2 – воспроизведение музыки через проводные наушники или по Bluetooth. Правда эта функция будет добавлена опционально после выхода устройства в продажу.

Читайте также:
Смартфоны Huawei забанят в Google и заблокируют приложения

Удивительно, но Light Phone 2 может подключаться к современным сотовым сетям 4G LTE, однако интернет заблокирован. Искореняя возможность устанавливать приложения и выходить в интернет, разработчики Light Phone 2 надеются, что пользователи потратят больше времени на то, чтобы сосредоточиться на реальном мире вместо того, чтобы постоянно проверять свою электронную почту или лайкать посты в Instagram или Facebook.

Light Phone 2
Light Phone 2
Фото: Gizmodo

Зато у Light Phone 2 невероятно долгое по современным меркам время автономной работы – он способен продержаться без подзарядки до 10 дней в режиме ожидания.

Читайте также:
Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Light Phone 2 приобрести пока нельзя, проект находится на стадии разработки. Правда очень странной получается ценовая политика компании – за урезанное по всем фронтам устройство, которое по функциональности не отличается от кнопочной Nokia 3310, разработчики просят 350 долларов. Более того, они же также указывают на то, что их детище ни в коем случае не является полноценной заменой основного смартфона, а лишь как дополнение к нему.

Напомним, что ранее эксперты узнали, зачем массово скупают бесполезные смартфоны. Также эксперты признают, что гибкие смартфоны потерпели поражение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года Эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени Парень случайно поймал «упавший с неба» IPhone X: курьезное видео Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием
интернет смартфоны sms психиатрия Kickstarter
Источник: Gizmodo
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды

Популярные статьи

Вчера, 20:17Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:28Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 17:08Fun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Вчера, 14:14Wellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Вчера, 09:49Fun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

Вчера, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

9 сентябряТехно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

8 сентябряШоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась

Новости партнеров

Секреты красоты скандинавских девушек
Секреты красоты скандинавских девушек
Салат из баклажанов на зиму
Салат из баклажанов на зиму "Пальчики оближешь"
Без настроения и в прыщах: Как восстановить гормональный фон
Без настроения и в прыщах: Как восстановить гормональный фон
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром
Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц
4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц