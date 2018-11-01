Создан "убийца" Android и iOS

Sailfish 3 является единственной реальной заменой Android

Sailfish 3 находится в разработке больше года. Фото: jolla.com

1 ноября 2018 года состоялся релиз новой мобильной операционной системы Sailfish 3, которая теперь является конкурентом таким мастодонтам мобильного рынка, как Android и iOS. Новая ОС адаптирована под множество ARM-процессоров от компаний Qualcomm и MediaTek, а значит работает на большинстве мобильных устройств, кроме Apple.

Sailfish 3 Фото: jolla.com

Впервые о Sailfish 3 от финской компании Jolla заговорили в 2017 году, но на тот момент она была еще сырой, обладала множеством ошибок и в общем работала нестабильно. Но к моменту релиза полноценной версии разработчики исправили все неисправности и недоработки.

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Новейшая мобильная операционная система отличается от своих конкурентов в лице Android и iOS очень сильно, так как собрала в себе все доступные наработки и лишена многих проблем с безопасностью, которые тянутся у детищ Apple и Google годами.

Sailfish 3 Фото: jolla.com

Интерфейс разительно отличается от конкурентов современным подходом и чувством стиля. Также есть ряд других особенностей, которые сильно влияют на пользовательский опыт. Так, например, разработчики в Sailfish 3 повысили скорость работы интерфейса, сократили время запуска стороннего программного обеспечения, внедрили шифрование всех данных, добавили поддержку жестов, в том числе в клавиатуру, интегрировали совместимость с внешними накопителями и переработали камеру.

Операционная система Sailfish 3.0.0 доступна всем пользователям начиная с сегодняшнего дня, однако для установки необходим разблокированный загрузчик (Bootloader). Кроме того, уже 8 ноября разработчики обещают представить версию X, которая будет предназначена исключительно для смартфонов компании Sony.

Новое программное обеспечение по праву можно считать единственной реальной заменой Android, кроме конечно же iOS, за разработку которой целиком и полностью в ответе одна только Apple.

Напомним, что ранее сама Google тайно проникала на смартфоны и меняла настройки мобильных устройств.Более того, Google официально заявила, что отказывается от популярной операционной системы.