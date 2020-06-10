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Создана батарея для электромобилей с "вечным" зарядом

Сегодня, 10:48

В Китае разработали "вечный" аккумулятор для электрокаров, который выдерживает 2 млн километров

Электромобили за последние 10 лет сделали огромный прорыв от неуклюжих и ненадежных прототипов до полноценных серийных автомобилей для ежедневных поездок. Но у них все еще остается несколько ключевых проблем, которые в основном касаются их батарей. Помимо слабого заряда, аккумуляторы обладают неприятным свойством терять емкость со временем. Но в Китае нашли решение этого недостатка. Как сообщает Bloomberg, Modern Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) уже готова начать производство батарей, которые могут прослужить целых 16 лет или 2 миллиона километров, прежде чем потребуется замена.

Для справки: многие современные аккумуляторы электромобилей рассчитаны на использование около 300 тысяч километров, так что это довольно существенный шаг вперед.

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

По словам председателя CATL Цзэна Юйкуна, эти новые долговечные батареи будут стоить в среднем на 10% дороже. Это не незначительное повышение цен, но многие производители электромобилей, скорее всего, сочтут это достойным компромиссом. Потребители, в свою очередь, наверняка будут готовы доплатить, если будут уверены, что батарею не потребуется менять на протяжении более чем десятилетия.

Напомним, что ранее эксперты заметили, как украинцы все активнее покупают электрокары – ТОП-5 популярных моделей. В то же время Mazda не верит в электромобили.

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Источник: Bloomberg
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