Создана самая маленькая флешка с гигантским объемом памяти

PNY Elite-X Fit обладает объемом в 512 ГБ, но выполнена она в микроразмере наноформата

Производитель PNY удвоил объем хранилища в своей самой последней модели флеш-накопителя Elite-X Fit. Теперь в самой маленькой нанофлешке вмещается 512 ГБ, а стоимость такого переносного хранилища составляет всего 100 долларов.

Elite-X Fit обладает низкопрофильной конструкцией, и, как и большинство нанофлешек, его разъем типа A составляет почти весь модуль, что делает его очень удобным периферийным устройством для подключения к ПК или ноутбуку.

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Правда, за такую скромную цену пришлось пожертвовать производительностью. Если скорость чтения по USB 3.1 Gen 1 составляет неплохие 200 МБ/с, то запись осуществляется всего со скоростью 30 МБ/с, что для 2020 года крайне мало. Однако цель накопителя – привлечь нишу пользователей, которым не жалко пожертвовать производительностью хранилища в обмен на емкость и удобство. PNY также гарантирует обратную совместимость с устройствами USB 3.0 и 2.0.

PNY Elite-X Fit Фото: Anandtech

Elite-X Fit размером всего 2,16 x 1,52 x 1,55 см даже меньше своего основного конкурента – Ultra Fit от SanDisk 512 ГБ. С точки зрения производительности, предложение PNY превосходит Ultra Fit при сравнении максимальных значений чтения (200 МБ/с против 130 МБ/с), в то время как его записи 30 МБ/с составляют половину того, что может предложить Ultra Fit (~60 МБ/с).

Флешка от PNY стоит на 20 долларов больше, чем SanDisk Ultra Fit, и предоставляется только с 1-летней гарантией, а не с 5-летним предложением его конкурента, что вызывает сомнения в надежности.

PNY Elite-X Fit Фото: Anandtech

Напомним, что ранее была создана флешка с гигантским объемом памяти, которую нельзя купить. В то же время эксперты обещают, что USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка.

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