Создатели Firefox просят помощи у пользователей

Mozilla собирается в очередной раз сменить дизайн логотипа браузера и сервисов

Mozilla собирается в очередной раз сменить дизайн логотипа Firefox. Помимо Firefox редизайну будут подвержены ряд сервисов: браузера для слабого интернет-соединения Firefox Rocket, специальной версии браузера под VR Firefox Reality, инструмента для скриншотов и прочие.

Новые логотипы Firefox'а Mozilla

Компания просит у пользователей своих сервисов и браузеров высказаться о новых логотипах. На суд пользователей, Mozilla выложила новые иконки в открытый доступ.

Mozilla вынуждена сменить логотип, поскольку текущее лого Firefox устарело и уже не предоставляет "достаточно инструментов" для отображения всей продуктовой линейки. Многие из представленных иконок далеки до завершения и могут быть изменены, но дата появления новых логотипов не оглашается.

В 2017 году Firefox уже менял дизайн браузера и логотипа Topsoft.news

Вместе с тем, компания не просит голосовать или выбирать лучшие, Mozilla просто хочет услышать мнение, не более того.