SpaceX анонсирует запуск марсианского звездолета Starship

Космический корабль Starship взлетит уже в средине октября 2019 года

Первые пробные запуски начнутся в середине октября Фото: Wikipedia

После ряда неудач с космическим кораблем Starhopper от SpaceX, он все же смог совершить успешный полет длинной в минуту и зависнуть в воздухе. Компания Илона Маска решила продолжить успешные идеи в преемнике Starhopper под названием Starship, который вскоре покорит орбиту. Предстоящие летные испытания были обнаружены изданием Business Insider в документации SpaceX FCC, в которой сообщается о первых пробных запусках в середине октября.

Смотрите также в сюжете всю правду про неугомонного Илона Маска:

Starship является довольно амбициозным проектом. В будущем SpaceX планирует использовать Starship для перевозки спутников, товаров и даже людей по всей околоземной орбите прямо к Международной космической станции. Когда-нибудь генеральный директор Элон Маск сможет использовать корабли этого класса для перевозки людей на Марс.

Иллюстрация покорения Марса кораблями Starship Фото: Reddit

Во время первых испытательных полетов Starship преодолеет 20 километров в воздухе, а затем приземлится. Если полет пойдет хорошо, то в дальнейшем будут проводиться более серьезные испытания, и Starship будет готов к выполнению своих первых коммерческих полетов в ближайшие несколько лет.

Даже если они каким-то образом полет закончится катастрофой, инженеры SpaceX все равно получат ценную информацию о возможностях данного корабля – неудача тоже результат. Любые недостатки или нештатные ситуации, обнаруженные во время запуска, помогут сделать последующие полеты более безопасными.

Напомним, что ранее космический военный самолет X-37B побил рекорд на орбите. Также недавно "Тесла" Илона Маска облетела Солнце.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.