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SpaceX анонсирует запуск марсианского звездолета Starship

Космический корабль Starship взлетит уже в средине октября 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Первые пробные запуски начнутся в середине октября
Первые пробные запуски начнутся в середине октября
Фото: Wikipedia

После ряда неудач с космическим кораблем Starhopper от SpaceX, он все же смог совершить успешный полет длинной в минуту и зависнуть в воздухе. Компания Илона Маска решила продолжить успешные идеи в преемнике Starhopper под названием Starship, который вскоре покорит орбиту. Предстоящие летные испытания были обнаружены изданием Business Insider в документации SpaceX FCC, в которой сообщается о первых пробных запусках в середине октября.

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Starship является довольно амбициозным проектом. В будущем SpaceX планирует использовать Starship для перевозки спутников, товаров и даже людей по всей околоземной орбите прямо к Международной космической станции. Когда-нибудь генеральный директор Элон Маск сможет использовать корабли этого класса для перевозки людей на Марс.

Иллюстрация покорения Марса кораблями Starship
Иллюстрация покорения Марса кораблями Starship
Фото: Reddit

Во время первых испытательных полетов Starship преодолеет 20 километров в воздухе, а затем приземлится. Если полет пойдет хорошо, то в дальнейшем будут проводиться более серьезные испытания, и Starship будет готов к выполнению своих первых коммерческих полетов в ближайшие несколько лет.

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Даже если они каким-то образом полет закончится катастрофой, инженеры SpaceX все равно получат ценную информацию о возможностях данного корабля – неудача тоже результат. Любые недостатки или нештатные ситуации, обнаруженные во время запуска, помогут сделать последующие полеты более безопасными.

Напомним, что ранее космический военный самолет X-37B побил рекорд на орбите. Также недавно "Тесла" Илона Маска облетела Солнце.

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Источник: Business Insider
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