SpaceX доставит человека на Луну за 7 миллиардов долларов

NASA выделила 7 миллиардов долларов на постройку космического корабля Dragon XL для доставки человека на Луну

Стремясь создать постоянную базу на Луне, NASA начало разработку проекта Lunar Gateway – орбитальной платформы, которая будет служить домом для астронавтов. Компании Илона Маска SpaceX было поручено разработать способ доставки полезных грузов от Земли до Луны.

NASA начало заключать коммерческие контракты в рамках программы Artemis – плана по возвращению на Луну. SpaceX выиграла первый тендер, гарантируя космическому агентству два успешных полета с доставкой груза на Луну в ближайшие пять лет. В дальнейшем проект подразумевает стабильную транспортировку грузов на Луну на протяжении 12 лет.

Иллюстрация, как SpaceX Dragon XL отстыковывается со второй ступени Falcon Heavy на высокой околоземной орбите на пути к Луне

"SpaceX в рамках проекта Gateway будет доставлять критические важные грузы для экипажей, участвующих в экспедициях на лунных базах", – говорится в пресс-релизе NASA. Первые экспедиции запланированы на 2024 год.

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В общей сложности НАСА выделило 7 миллиардов долларов США на эти поставки, поэтому даже если агентство заключит контракты с другими ракетными компаниями, SpaceX вполне может заработать.

Основой системы доставки SpaceX является Falcon Heavy – самая мощная в мире ракета на текущий момент. Она был разработана с учетом отправки космических кораблей с людьми на Луну или Марс. Особенность ракеты в том, что она может быть многократно использована, как следствие, стоимость каждого полета будет намного ниже аналогичных проектов NASA.

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Falcon Heavy в рамках проекта Lunar Gateway будет выводить на орбиту Земли новый космический корабль Dragon XL, который затем будет разгоняться для достижения Луны. SpaceX все еще не показала внешний вид аппарата, но судя по названию, он будет похож на Dragon – последний уже является действующим космическим кораблем. Dragon XL будет способен вмещать до семи человек и нести полезный груз весом в 6 тысяч кг, а также безопасно возвращаться на Землю с 3 тысячами кг груза на борту.

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