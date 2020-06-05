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SpaceX отправила на орбиту невидимый спутник

Сегодня, 09:34

Очередной запуск SpaceX знаменует собой две важные вехи в истории компании Илона Маска

Не прошло даже недели, как SpaceX провела второй успешный запуск в космос. В то время как исторический запуск Crew Dragon на прошлой неделе отправил двух астронавтов на Международную космическую станцию, новый старт отправил еще одну партию спутников SpaceX Starlink на орбиту. Таким образом, еще 60 спутников, которые ранее даже напугали некоторых наблюдателей, заняли свое место на орбите Земли.

С одной стороны, запуск знаменует собой две важные вехи в истории компании. На этой неделе исполняется 10 лет со дня первого в истории компании полета ракеты-носителя Falcon 9. С тех пор ракета летала пять раз, что делает его наиболее часто используемой ракетой в истории.

Falcon 9 является основным транспортом в космос SpaceX, в то время как его Falcon Heavy все еще находится в разработке для его сверхтяжелого корабля Starship. Таким образом, вывод на орбиту 60 спутников Starlink знаменует собой еще одну историческую веху как для компании, так и для космонавтики в целом.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине создали космическую ракету-носитель:

Цель масштабного проекта Starlink – обеспечить глобальный охват интернета на Земле из космоса. Для этого необходимо вывести на орбиту 12 тысяч спутников. Спутники предназначены для передачи широкополосного соединения на Землю. К концу 2020 года Илон Маск планирует вывести 480 таких спутников, чтобы обеспечить минимальное покрытие спутниковым интернетом и начать предоставлять свои услуги в пробном режиме.

Среди 60 спутников один оказался "невидимым". Этот конкретный спутник обладает солнцезащитным козырьком. Забрало предназначено для того, чтобы блокировать свет от Солнца, предотвращая его отражение на самых блестящих участках спутника, особенно на его антеннах. Таким образом, спутник кажется менее ярким в небе.

Этот "зонтик" – последняя попытка SpaceX уменьшить яркость спутников, которые очень заметны с Земли. Спутники Starlink вызвали серьезную озабоченность у астрономов, которые обеспокоены тем, что яркие спутники могут испортить их наблюдения Вселенной. Астрономы часто полагаются на снимки ночного неба с большой выдержкой, а яркий спутник, проходящий через изображение, оставляет длинную белую полосу, которая может испортить снимок.

Спутники Starlink на одной из фотографий ночного неба
Спутники Starlink на одной из фотографий ночного неба
Фото: The Verge

На данный момент SpaceX сфокусирован на методе защитных козырьков. Если этот способ поможет снизить отражательную способность космических аппаратов, ими будут оснащаться все последующие спутники.

Напомним, что ранее экипаж Crew Dragon приветствовали на борту Международной космической станции. Также мы рассказывали интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon.

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Источник: The Verge
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