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Пугающий дизайн iPhone 11 Pro вызывает у людей трипофобию

Тройная система камер iPhone 11 Pro вызвала у пользователей Twitter настоящий ужас

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:45
Вид iPhone 11 Pro у некоторых людей вызывает страх
Вид iPhone 11 Pro у некоторых людей вызывает страх
Фото: CNET

Презентация Apple iPhone 11 Pro во вторник вызвала нешуточную реакции в сети – многие пользователи начали высмеивать новый Айфон, создавая мемы. Критике подверглась система из трех фотокамер, которая у многих ассоциировалась с разными смешными вещами, вроде конфорок, смешных лиц или очков. Однако нашлись и те, у кого тройная система камер iPhone 11 Pro вызвала настоящий ужас.

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Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены усовершенствованной системой фотокамер с тремя объективами. Единственная проблема заключается в том, что у некоторых пользователей один лишь взгляд на расположение камер вызывает трипофобию.

Трипофобия определяется как "страх или отвращение к кластерным отверстиям". Впервые термин был предложен в 2004 году, но официальной медициной не принят в качестве официальной фобией. Тем не менее, в Twitter несколько пользователей признались, что новый iPhone 11 Pro их напугал до жути.

Как правило трипофобию у людей вызывают разнообразные вещи вроде пчелиных сот, стручки семян лотоса, скопление глаз, пузырьки в тесте, кораллы, клубника, а теперь, по-видимому, iPhone 11 Pro. Взгляд на эти пугающие вещи для трипофобов провоцирует у них дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта, а в особо запущенных случаях даже приступы паники.

Спорный дизайн фотокамер iPhone 11 Pro не отменяет того факта, что они являются очень качественными. Камеры будут оснащены технологией под названием Deep Fusion, в которй используется попиксельный анализ для улучшения фотографий с кристально чистыми деталями. Объективы используют 4-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум, чтобы добиться лучшего эффекта приближения.

Пример картинки, которая вызывает ужас у страдающих трипофобией
Пример картинки, которая вызывает ужас у страдающих трипофобией
Фото: Reddit

Тем не менее, если у вас есть ощущение мурашек по коже при одном лишь взгляде на заднюю часть iPhone 11 Pro и его камер, есть вариант попроще – iPhone 11, который обладает только двумя камерами и выглядит гораздо менее тревожным.

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На Reddit есть целый раздел, посвященный этой фобии. Даже если новые камеры iPhone вас не беспокоят, то взглянув на эти снимки, вы, наверное, сможете понять, что чувствуют трипофобы.

Напомним, что ранее мы объяснили, чем удивляют новые смартфоны линейки iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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Источник: Digital Trends
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