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Спорт, телевизор, кулинария: каким занятиям украинцы посвящают свободное время на карантине

Развлечения, творчество и обучение в вынужденной самоизоляции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33

И снова просмотр телевизора стал одним из самых популярных видов досуга, ведь многим украинцам в связи с карантином пришлось срочно искать занятия, помогающие отдыхать с пользой и удовольствием.

Что именно жители Украины смотрят по ТВ и на какие еще занятия тратят неожиданно появившееся свободное время?

Телевизионные шоу, сериалы, фильмы

Отвлечься от проблем и получить "порцию" позитивного настроения украинцам здорово помогает телевизионный контент. Даже временное закрытие кинотеатров не мешает телезрителям наслаждаться интересными новинками из мира кинематографа. На популярных платформах выходят новые сериалы и мультфильмы, которые с удовольствием смотрят и взрослые, и дети.

В свете последних событий многие пользователи даже решились заменить свои старые устройства на новенький LED телевизор Sony, огромную OLED-панель LG или необычную QLED новинку от Самсунг.

Спорт

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что физические нагрузки в связи с вынужденной самоизоляцией появились в жизни даже тех украинцев, которые никогда не проявляли интерес к спорту.

Легкая зарядка, гимнастические упражнения разной степени сложности и даже силовые тренировки – это и есть секрет насыщенного, интересного и максимально полезного досуга.

Творчество

Еще никогда наборы алмазной мозаики и раскраски по номерам не были такими востребованными. То же самое касается и комплектов для вязания, вышивки крестиком и бисероплетения.

Многие творческие личности с усиленным энтузиазмом вернулись к рисованию карандашами и красками. Не остались без внимания и музыкальные инструменты.

Освоение бьюти-практик

Поскольку украинки стремятся прекрасно выглядеть даже на карантине, они принялись за обучение:

  • визажу;
  • маникюру и педикюру;
  • самомассажу;
  • созданию полезных масок в домашних условиях.

В ход пошли видеоуроки, вебинары и различные тематические гайды от гуру бьюти-индустрии.

Кулинарное искусство

Появление большого количества свободного времени также стало мотивацией к повышению кулинарных скиллов. Жители Украины уже смогли научиться в домашних условиях готовить любимые блюда из небольших кафе, фургончиков со стрит-фудом и популярных ресторанов.

Разумеется, есть в "арсенале" украинцев и менее полезные, но при этом веселые и увлекательные карантинные занятия: например, настольные и компьютерные игры, прослушивание юмористических подкастов, общение с друзьями в новом формате – то есть на расстоянии.

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